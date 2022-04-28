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Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten Yunanistan’ın Ege’deki hava sahası ihlallerine yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan Hava Kuvvetlerinin 26-28 Nisan'da Türkiye kıyılarına yaptığı provokatif uçuşlara ve ihlallere karşılık verildiğini belirterek "Gerginliği başlatan ve tırmandıran taraf Yunanistan iken ülkemizin asılsız iddialarla suçlanması iki ülke arasında son dönemde oluşan pozitif gündem ve iyi komşuluk ilişkileri ile bağdaşmamaktadır." ifadesini kullandı.

Ekleme: 28.04.2022 - 18:26 Güncelleme: 28.04.2022 - 18:27 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten Yunanistan’ın Ege’deki hava sahası ihlallerine yanıt
Bilgiç, Yunanistan'ın Ege'de hava sahası ihlal ve üst uçuş iddiaları hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç şu ifadeleri kullandı:

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının 27 Nisan 2022 tarihinde Ege Denizi'nde iki ülke hava kuvvetleri arasında yaşanan hadiselerle ilgili olarak yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır.

'HAVA KUYVVETLERİMİZ PROVOKATİF UÇUŞLARA KARŞILIK VERDİ'

Yunanistan Hava Kuvvetleri, 26-28 Nisan 2022 tarihleri arasında ülkemiz kıyılarına yakın provokatif uçuşlar gerçekleştirmiş, Didim, Datça ve Dalaman'da ülkemiz hava sahasını defalarca ihlal etmiştir. Hava Kuvvetlerimiz, bu provokatif uçuşlara ve ihlallere, angajman kuralları gereği karşılık vermiştir.

"KOMŞULUK İLİŞKİLERİ İLE BAĞDAŞMIYOR"

Gerginliği başlatan ve tırmandıran taraf Yunanistan iken, ülkemizin asılsız iddialarla suçlanması iki ülke arasında son dönemde oluşan pozitif gündem ve iyi komşuluk ilişkileri ile bağdaşmamaktadır. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için, Yunan tarafının tahrikkar eylem ve söylemlerine son vermesini, gerek ikili gerek NATO bünyesinde başlatılan Güven Arttırıcı Önlemler sürecini samimiyetle desteklemesini bekliyoruz.

Türkiye'nin, hava sahası genişliği dâhil, tüm Ege sorunlarının uluslararası hukuka uygun olarak Yunanistan'la samimi bir diyalog çerçevesinde çözülmesine yönelik tutumunda bir değişiklik yoktur.

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