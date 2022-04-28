CHP'li İBB'den büyük düşüncesizlik! Anaokulunun yanına korku filmi afişi astılar

Bir korku filmi afişine İBB’nin metro ve otobüs durakları ile bir anaokulunun yanındaki reklam panolarında yer verilmesi İstanbulluların büyük tepkisini çekti.

Bir korku filmi afişine CHP'li İBB'nin metro ve otobüs durakları ile bir anaokulunun yanındaki reklam panolarında yer verilmesi İstanbulluların büyük tepkisini çekti.Vatandaşlar çocukların bu reklamlardan korkup etkilenebileceği konusunda CHP'li İBB'ye şikayetlerde bulundu.