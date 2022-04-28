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Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketi öncesinde açıklamalarda bulundu!

Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketi öncesinde açıklamalarda bulundu!
Ekleme: 28.04.2022 - 16:37 Güncelleme: 28.04.2022 - 16:57 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketi öncesinde açıklamalarda bulundu!
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İlişkilerin artması için yeni dönemin gayreti içindeyiz. Bu yıl hac ve umrenin başlayacak olmasından özellikle memnuniyet duyuyorum. Ülkemizin 37 bin 779 kişilik bir kontenjana sahip olacak. Umre için böyle bir kontenjan yok. İkili ilişkileri tüm boyutu ile gözden geçireceğiz. İşbirliğimizi artırmanın müşterek menfaatimize olduğuna inanıyor ve görüyorum. Bölgesel ve uluslararası konular da gündemimizde olacak.

Ziyaretimin karşılıklı güven ve saygı temelinde ilişkilerimizi daha da güçlendirmesine vesile olmasını temenni ediyorum.

Putin ile telefon görüşmesi, Guterres'in ziyareti ve Rusya-Ukrayna savaşı

Bölgede barışın yakın olması temennisi içindeyiz. Guterres bize uğradı, bizimle görüştükten sonra Rusya'ya gitti. Putin ve Lavrov ile yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiği istikametinde beni tekrar aradı. Putin de aynı istikamette olduğunu söyledi. Gelecek açısından BM'nin devreye girmesinin olumlu olduğunu ifade etti. Putin'in arama gerekçesi malum Rusların Amerika'daki bir vatandaşlarının esir alınması, Amerika'nın da aynı şekilde Rusya'da bir vatandaşının esir alınması. Biz devreye girdik, Ankara'da bu takas gerçekleşti. Sayın Putin bize bir teşekkürde bulundu.

Özgür Özel'in tehdit ve hakaretleri

Bu zatın tehditleri vekil olduğu için cezai bir yaptırımı olmayacak ama manevi tazminat olarak başındaki ağbabası nasıl ödediyse bu da tazminat ödeyecek. Bunların içinde dokunulmazlığı olanlar var, olmayanlar var. Olmayanlar için cezai davalar açılabilir. Adı Özgür ama soyadı çok garip olan bu zat ile ilgili avukatlarımız gerekli davaları açacak. Cumhurbaşkanına hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Avukatlarımız manevi tazminat davalarını açacaktır.

Kavala kararı

Türk yargısının kararına yerlisi yabancısı herkes saygı duymak zorunda. Bu hukuk çalışmaya başlamıştır. Yerli Soros, Gezi olaylarının koordinatörlüğü nedeniyle devletin kurumlarına saldırmasının bedelini ödeyecektir. Olay budur.

Biden ile takas konusunda görüşme olur mu?

Putin zaman zaman beni arıyor. Zaman zaman ben de onu arıyorum. Biden da arar ise onula da görüşürüz. Kimin, ne zaman, kimle görüşeceği meselesidir? Nasıl ben yeri geldiğinde Putin'i arıyorsam, nasıl o da beni arıyor ise, Biden da yeri geldiğinde arayacaktır.
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