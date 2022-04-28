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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan ile Putin arasında bir görüşme daha!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme daha gerçekleştirdi. Telefonda gerçekleşen görüşmede, "Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan ile Putin arasında bir görüşme daha!
Ekleme: 28.04.2022 - 13:44 Güncelleme: 28.04.2022 - 14:06 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan ile Putin arasında bir görüşme daha!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya ve ABD arasında dün Türkiye'de gerçekleşen takasın yanı sıra Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler ele alındı.

PUTİN'DEN TAKAS TEŞEKKÜRÜ

Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşmede, Rus pilot Konstantin Yaroshenko ile Amerikan deniz piyadesi Trevor Reed'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinesi ve gözetiminde dün Türkiye'de gerçekleşen takası dolayısıyla Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

ARABULUCULUK AÇISINDAN ÖNEMLİ

Başkan Erdoğan da Türkiye'nin bu takasa aracılık etmesinin barışa, diyaloğa ve işbirliğine verdiği önemin nişanesi olmasının yanı sıra arabuluculuk misyonu açısından da anlamlı olduğunu belirtti.

Mili İstihbarat Teşkilatının takas sürecinde üstlendiği role işaret eden Başkan Erdoğan, istihbarat birimleri arasındaki eşgüdüm ve yakın diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini; bunun bölgedeki insani trajedilerin önüne geçilmesine ve istikrar ortamının sağlanmasına katkı yapacağını ifade etti.

"HAZIRIZ"

Başkan Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması için de inisiyatif almaya ve barışa giden yolda arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını belirterek, İstanbul görüşmelerinde yakalanan ivmeyi artırarak bölgede kalıcı barışı bir an önce tesis etmek istediklerini dile getirdi.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin iki komşusu arasındaki bu krizin aşılması ve sulhün hakim kılınması için yürüttükleri çabaları kararlılıkla ve samimiyetle devam ettireceklerini vurguladı.
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