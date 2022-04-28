  • USD: 14,80 - 14,82
  • EURO: 15,69 - 15,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 12 terörist öldürüldü

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Ekleme: 28.04.2022 - 10:04 Güncelleme: 28.04.2022 - 11:06 / Editör: Ozge Selin
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 12 terörist öldürüldüTürk askeri başarılı operasyonlarıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor.

Kuzey Irak'ın Metina, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerinde süren Pençe Kilit Operasyonu'nda yoğun bir mücadele verilirken, bir yandan da Suriye'deki terör inleri yerle bir ediliyor.

Canları uğruna vatanı korumaya devam eden Mehmetçik, son olarak Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki teröristlere engel oldu.

12 PKK'lı daha öldürüldü

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), iki bölgeye yönelik hazırlık içerisinde olan 12 teröriste gerekli karşılıkların verildiğini duyurdu.
İzmir'de ibelediye otobüsü, alev alev yandı!
Kaos sevdalıları yine devrede! 117 isim Gezi Parkı olaylarının desteklendiği yazıya imza attı!
PKK kampından İBB'ye transferde gerçekler ortaya çıktı! Yasaya rağmen bunu yapmadan işe almışlar...
Pegasus çalışanlarından Kadir Gecesi'ne büyük saygısızlık! İçkili eğlence ile Müslümanları hedef aldılar
Rus gazeteciden İngiltere'ye canlı yayında tehdit: Sizi bitirmeye bir 'şeytan' yeter
CHP'li Tunç Soyer'in skandalları bitmiyor! Maaş bağladığı PKK'lı Prof'un arkadaşlarını da besleyecek
Rusya'dan peş peşe korkutan açıklamalar geliyor: Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açabilir
Terörist cenazesine katılmak isteyen HDP ve DBP'lilere izin verilmedi!
TOKİ'den Akşener'e cevap
Amerika'dan flaş karar! Suriye'deki iki üssü yeniden faaliyete geçirecek!
Başkan Erdoğan'ın verdiği iftara katılan azınlık temsilcilerinden övgü dolu sözler: Tam bir halk adamı!
İtalyan Posta Teşkilatı'nı soydular! Paranın izi Türkiye'de bulundu
CHP eski Milletvekili Sapan: Kaset kumpasının FETÖ işi olduğunu en başında söyledim
Kızıl Soros'u savunan Ali Babacan'ın Gezi Parkı çelişkisi: Fırıldaklığın tarihini yazıyor
CHP'li Mehmet Sevigen bombayı patlattı! 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun isyanı Belediye Başkanlarına...'
Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a kritik ziyaret!
Bakan Dönmez: 'Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrikleri kendileri kesmişler'
Ukrayna uyruklu Viktor Parkhomenko hastane odasında Müslüman oldu
Kanada Parlamentosundan Ukrayna hakkında karar: Rusya'nın saldırısı 'soykırım' olarak nitelendi
Bilim insanlarından Marmara için müsilaj açıklaması: Bulguya rastlamadık
Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 bin 250 bekçi alımı yapılacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 bin 250 bekçi alımı yapılacak

e-Devlet'te yeni dönem! Aboneler artık tarife ve kampanya tekliflerini karşılaştırabilecek!

e-Devlet'te yeni dönem! Aboneler artık tarife ve kampanya tekliflerini karşılaştırabilecek!

En düşük maaş ne kadar olacak? Temmuz maaş zammı için flaş açıklama

En düşük maaş ne kadar olacak? Temmuz maaş zammı için flaş açıklama

Hologramla evlenen 'fiktoseksüel' adamın aşkı şaşırtıyor! Dört yıllık evlilikte dönüm noktası

Hologramla evlenen 'fiktoseksüel' adamın aşkı şaşırtıyor! Dört yıllık evlilikte dönüm noktası

Bayburt'ta iffet anıtı! 'Kadınlar namuslarını korumak için...

Bayburt'ta iffet anıtı! 'Kadınlar namuslarını korumak için...

Meteoroloji son tahminleri paylaştı: Bayramda hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji son tahminleri paylaştı: Bayramda hava durumu nasıl olacak?