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Antalya'da 9 yıllık eşini öldüren şahsa ömür boyu hapis istendi!

9 yıl önce evlendiği 28 yaşındaki eşi Ümmügülsüm'ü tüfekle öldüren 37 yaşındaki Metin Bilgiç'e ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

Ekleme: 28.04.2022 - 16:26 Güncelleme: 28.04.2022 - 16:28 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da 9 yıllık eşini öldüren şahsa ömür boyu hapis istendi!Antalya'nın Demre ilçesindeki Karabucak Mahallesi'nde yaşayan 37 yaşındaki Metin Bilgiç, geçtiğimiz yıl Aralık ayında eşiyle tartışma yaşadı.

18 Aralık'ta çıkan kavgada Bilgiç, 9 yıldır evli olduğu 28 yaşındaki Ümmügülsüm'e aracından aldığı tüfekle ateş açtı.

7 yaşındaki kız çocuğunun yanında tüfekle vurulan Ümmügülsüm Bilgiç'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Katil zanlısı eş tutuklandı
Ümmügülsüm Bilgiç'in cansız bedeni Antalya Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü. Gözaltına alınan Metin Bilgiç ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

'Eşimle yaşadığı ilişkinin videolarını attı'
Elmalı Cumhuriyet Savcılığı tarafından cinayete ilişkin hazırlanan iddianame, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede yer alan ifadesinde Metin Bilgiç'in, eşinin kendisini aldattığını ileri sürerek, '30 Ağustos 2021'de beni V.Y. aradı. Bana eşimle yaşadığı ilişkinin videolarını attı. Eşimle tartıştık, hata yaptığını, bir daha yapmayacağını söyledi. Olayı kapattık. Zaman zaman V.Y. beni arayarak hakaretlerine devam etti. Olay günü de eşimle yaşadıkları başka cinsel ilişkinin video ve fotoğraflarını gönderdi. Eşimle tartıştık. Adam olsaydın ilk gün sıkardın' deyince kendimi kaybettim. Arabadaki tüfeği alarak eşimi öldürdüm. Ardından kızımı alarak aileme gittim. Eşimi öldürdüğümü, kızıma iyi bakmalarını, gidip teslim olacağımı söyledim. Polis merkezine giderek, teslim oldum' dedi.

Antalya'da 9 yıllık eşini öldüren şahsa ömür boyu hapis istendi!

Cinsel ilişki görüntüleri iddianamede yer aldı
İddianamede, V.Y.'nin, Ümmügülsüm Bilgiç ile internet ortamındaki oyun sitesi aracılığıyla tanıştıktan sonra ilişki yaşadıkları ve görüntüleri de Metin Bilgiç'e gönderdiği de yer aldı.

'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Metin Bilgiç'in yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.
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