Altın fiyatlarında deprem etkisi! Çeyrek ve tam altın fiyatlarını görenler şaşkın! Fakat altın zirveyi görecek! Bu tarihi bir kenara yazın!

Çeyrek ve tam altın fiyatlarını görenler şaşkın! Fakat altın zirveyi görecek! Bu tarihi bir kenara yazın! Altın fiyatlarında yaşanan düşüş yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. Yaklaşan düğün ayı bağlamında ise altın alacaklar mutlu. Altının ons fiyatında düşüş eğilimi sürerken; günümüz işlemlerde 1881 dolar oranına kadar gerileyerek 24 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Ons altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan Federal Açık Pazar Komitesi (FOMC) toplantısının yaklaşmasıyla baskılanırken; dolar endeksinde yaşanan artışın etkisiyle de geriliyor. Dolar endeksi bugün içinde 103,10 oranına kadar yükselerek, 23 Mart 2020 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Altın fiyatlarında deprem etkisi! Çeyrek ve tam altın fiyatlarını görenler şaşkın! Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 906 lira civarında hareket ederken; yeni güne 904 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı yeni güne düşüşle başlarken; gün içinde en yüksek 908,94 lira civarını, en düşük ise 897,20 lira civarını gördü. Gram altın, dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 09:06 itibarıyla yüzde 1,00 oranında düşüşle 899,03 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1487 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 113 liradan prosedür görüyor.Dünya Bankası altın fiyatları için açıklama yaptı Dünya Bankası doğrultusundan yayımlanan rapor finans kulislerine bomba gibi düştü. Yayımlanan raporda 2022 sene sonucunda altın fiyatlarında yükseliş beklentisi ağırlık kazanırken 2023 senesi altın tahmini ise düşüş yönlü açıklandı.Dünya Bankası stratejistleri doğrultusundan hazırlanan raporda 'Altın fiyatlarının, 2023'te düşüş evveli 2022 senesinde gösterişsiz bir şekilde yükselmesi bekleniyor. AB ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha sıkı para politikasının ağırlığı Fed'in enflasyonist problemleri gidermek amacıyla agresif miktar artışlarının altın fiyatlarını baskılaması bekleniyor' ifadelerine yer verildi.Uzun vadede altın fiyatları Rusya Merkez Bankası'nın politikalarından etkilenebilir ve şayet büyük altın satışlarına girerse fiyatlar mühim ölçüde düşebilir' dşayetlendirmesine yer verildi. Rusya'nın yaşadığı ekonomik problemleri çözüme ulaştırmak amacıyla altın satışına başlaması halinde 2023 yılında altın fiyatları amacıyla düşüş beklentisi ağırlık kazanırken İslam Memiş ise son altın yorumu ile 900 TL ve altında altın yatırımı yapanların uzun vadede zarar etmeyecekleri beklentisine sahip olduğunu söyledi.Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif sıkılaşma politikasıyla baskı altında hareket ederken; başka taraftan Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) ekonomiyi destekleyeceği açıklamalarıyla soluk aldı. Piyasalar Fed'den ve PBOC'den gelecek mesajları, Rusya-Ukrayna savaşıyla alakalı haber akışlarını takip etmeyi sürdürüyor