Ünlü fenomenden başörtülü kadına hadsiz hakaret! Varoş, cahil, yobaz...

Son dakika haberi... Katıldığı bir yarışma programıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Melis Buse Betkayan'ın annesiyle AVM'de olduğu bir sırada alışveriş yapan başörtülü bir kadına yanında eşi ve bebeği varken hakaretler yağdırdığı ortaya çıktı. Betkayan, geçen yıl yaşanan olayda, yürüyen merdivenlerde duran Ece Vardarlı'ya, "varoş, cahil yobaz örtmüşsün paçavrayı, burası Arabistan değil" diyerek hakaret etti. Betkayan'ın annesi Sevda Turan ise, kendilerini telefonla çeken çifte, ağır küfürler yağdırdı. Anne kız hakkında "hakaret" suçundan dava açıldı.

Katıldığı bir yarışma programıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Melis Buse Betkayan, geçtiğimiz yıl 5 Mart günü annesi Sevda Turan ile İstanbul Sarıyer'deki bir AVM'deydi.İddiaya göre anne-kız AVM içindeki yürüyen merdivenlerde olduğu bir sırada, Ece-Mustafa Vardarlı çifti, bebek arabasıyla merdivenden üst kata çıkmaya çalışıyordu. Bu sırada taraflar arasında tartışma başladı.İddiaya göre ünlü fenomenkadın, Ece Vardarlı'ya hitaben 'varoş, cahil yobaz örtmüşsün paçavrayı, burası Arabistan değil' şeklinde hakaret etmeye başladı. Eşine hakaret edildiği sırada Ece'nin eşi Mustafa Vardarlı, yaşananları video kaydı almak için telefonunu çıkarttı.Bu sırada ise Melis Buse Betkayan'ın annesi Sevda Turan Mustafa'ya hitaben 'telefonunu gö..ne sok, yobazlar sizi' şeklinde hakaret içerikli sözler savurdu. Vardarlı çifti, polisi arayarak yardım istedi.Taraflar karakola götürüldü. İfadesi alınan anne kız böyle bir olay yaşamadıklarını, kimseye hakaret etmediklerini beyan etti. AVM güvenlik kameralarında ise anne-kızın Vardarlı çiftinin yanından geçerken el hareketleri yaptıkları tespit edildi. Savcılık, suçtan kurtulmaya yönelik ifade veren Anne-kız hakkında, 'Hakaret' suçundan dava açıldı.