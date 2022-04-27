Türkiye, gökdelen sayısıyla Avrupa birincisi oldu!

Ülke genelinde şehirlerin siluetini bozmasına dair tartışmalara sebep olan gökdelenlere hemen hemen her gün bir yenisi ekleniyor.Yüksek Binalar ve Kentsel Habitat Konseyi bu kapsamda konuyla ilgili araştırma yaparak verileri açıkladı.Şubat 2022 verilerine göre Türkiye, sahip olduğu gökdelen sayısı ile Avrupa'da ilk sıraya yerleşti.Yüksek Binalar ve Kentsel Habitat Konseyi'nin verileri yüksekliği 150 metreden fazla olan gökdelenleri kapsıyor. Böylelikle Türkiye, yüksekliği 150 metreden fazla olan toplam 67 gökdelene ev sahipliği yapıyor.Ülkede en fazla gökdelenin bulunduğu şehir ise İstanbul. İstanbul'da 48 adet yapımı tamamlanmış gökdelen bulunuyor.Ayrıca Ankara 11 gökdelen ile altıncı sırada, İzmir de 6 gökdelen ile ilk 10'da kendine yer buldu.İHA'nın haberine göre Rusya'da ise 150 metre yükseklikte 51 gökdelen yer alıyor. 150 metreden yüksek bina sayısında İngiltere de 33 gökdelen ile üçüncü sırada bulunuyor.Öte yandan Almanya'da 20, İspanya'da 13, Polonya'da 12, Hollanda ve İtalya'da 6, Avusturya'da 3, İsviçre'de 1, İsveç'te 1 adet yüksekliği 150 metreden fazla olan gökdelen bulunuyor.