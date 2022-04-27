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Sebze-meyve fiyatlarında düşüş! İşte fiyatı en çok gerileyen ürünler!

Son dakika haberi: Havaların ısınmasıyla sebze-meyvede arz arttı, fiyatlar düştü. Patlıcan 15, biber 12, maydanoz ise 2 liraya geriledi. Fiyatların daha da düşeceğini belirten sektör temsilcileri, "5-10 TL bandını görürüz" diyor

Ekleme: 27.04.2022 - 09:08 Güncelleme: 27.04.2022 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Sebze-meyve fiyatlarında düşüş! İşte fiyatı en çok gerileyen ürünler!
Son dakika haberi... Türkiye'de uzun zamandır gündemden düşmeyen sebze-meyve fiyatlarında gerileme başladı. Bu yıl uzun süren soğuk hava dalgası ve ihracatta oluşan yoğun talebin yarattığı arz düşüklüğüne üreticinin maliyet artışı, Ukrayna krizi nedeniyle enerji fiyatlarındaki yükseliş ve fırsatçılar da eklenince özellikle sera ürünlerinde fiyatlar tavan yaptı.

Bir kilogram patlıcan 60 lirayı, biber 40, domates ise 30 lirayı gördü. Ancak havaların ısınması sera maliyetlerini geriletirken ürünü bollaştırdı. Hal böyle olunca bu durum fiyatlara da yansıdı. Fiyatlarda düşüş semt pazarlarında görülürken, gerileyen fiyatlarla vatandaşın yüzü güldü.

EN ÇOK KABAK VE SALATALIK DÜŞTÜ

İstanbul'da pazarlarda en çok fiyatı düşen ürünlerin başında kabak ve salatalık geliyor. Bu iki ürün halde 6 TL'ye kadar gerilerken, pazarda 7-8 liradan tezgahta yerini aldı. Patlıcan fiyatı tezgâhta 10-15 liraya kadar geriledi. Pazarda domates fiyatı 8 ila 15 TL arasında değişirken, dolmalık biber de 10, sivri biber ise 15 TL'den satışa sunuldu.

Son dakika haberi | Sebze-meyve fiyatlarında düşüş! İşte fiyatı en çok gerileyen ürünler
Pazarın en pahalı ürünü 30-40 TL arasında değişen fiyatıyla taze fasulye olurken bunu 20-30 TL ile kapya biber takip etti. Sektör temsilcileri, 'Fasulye ve kapyada ekim az olduğu için fiyatlar yüksek. Tarla mahsulü de yavaş yavaş devreye giriyor. Fiyatlar önümüzdeki haftalarda ortalama 5-10 TL bandında olur' diyor.

Sebze-meyve fiyatlarında düşüş! İşte fiyatı en çok gerileyen ürünler!

YEŞİLLİKLER DE UCUZLADI

Geçtiğimiz hafta soğuk hava dalgasıyla fiyatı bir anda fırlayan yeşillikler de mevsim normallerine döndü. Fiyatı 20-30 lirayı bulan marul pazarda bu hafta 8-10 TL arasında satıldı. Maydanoz, dereotu gibi yeşillikler ise 1.5 ila 2.5 TL arasında tezgâhta yer aldı. Pazarda meyve fiyatlarındaki gerileme de dikkat çekti. Baharın gözdesi çilek tezgâhlarda 15 TL, erik, çağla ve yeni dünya 15-20 TL'den yer aldı.

Pazarın en pahalı meyvesi ise karpuz oldu. Karpuzun kilogram fiyatı 15-20 TL. Bu yıl meyve çiçeklerinin bol olduğunu belirten sektör oyuncuları, 'Eğer don yemezse önümüzdeki haftalarda yaz mxeyveleri daha da ucuzlayacak. Ancak karpuz geçen yıl iyi kazandırmadığı için ekim düştü. Önümüzdeki haftalarda fiyat biraz daha düşer, ancak en fazla 5 TL'ye kadar geriler' diyor.

FİYATLAR 5-10 TL ARASINA KADAR GERİLEYECEK

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, sıcak havaların bereketiyle geldiğini söyledi. Tavşan, 'Ürünlerde fiyat düşüşleri başladı. Hallerde bunu görüyoruz. Pazara da yansıyor. Fiyatlar daha da düşecek. Ortalama 5 ila 10 TL arasına kadar gerileyeceğini düşünüyorum. Bu da enflasyona olumlu yansıyacak' dedi. Bu dönemde fasulye ve kapya biberde ürünün az olduğunu aktaran Tavşan, 'Karpuz ve kavunda da yeterli ekim yok. O nedenle fiyatlar şimdilik yüksek' diye konuştu.
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