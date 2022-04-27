Rusya'nın gaz hamlesine AB'den rest: Avrupa'da Rus fosil yakıt dönemi sona erdi...
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Polonya ve Bulgaristan'ın AB üyesi komşularından gaz aldığını ve Avrupa'da Rus fosil yakıt döneminin sona erdiğini bildirdi
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Polonya ve Bulgaristan'ın AB üyesi komşularından gaz aldığını ve Avrupa'da Rus fosil yakıt döneminin sona erdiğini bildirdi. Leyen, Rusya'nın ruble ödeme talebinin, sözleşmelere aykırı ve tek taraflı bir karar olduğunu belirtti.