Otogarlarda bayram yoğunluğu! Tüm biletler tükendi

Koronavirüs nedeniyle 2 yıl önce kısıtlamalarla beraber şehir dışına çıkma yasağı getirilmişti ve bayramlarda kimse memleketlerine gidemememişti. Pandeminin hafiflemesi ve yasakların kalkmasıyla beraber vatandaşlar bayramı memlektinde geçirmek istediği için otobüs biletlerine akın etti ve biletler bayrama 5 gün kala tükenmiş oldu.Otobüs biletlerinin yüzde 70'inin tükenmesiyle beraber otobüsler için ek sefer yapılmasıda gündemde. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Yönetim Kurulu Üyesi Musa Çaktır konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde önceki bayramlarda 10 gün kala biletlerin tükendiğini belirterek, 'Bu bayramda biraz farklı oldu. Bugünlerde biletler tükendi' diye konuştu.Çaktır, Kovid-19 salgınından sonra sefer sayılarında bir azalma yaşandığının altını çizerek, sözlerine şu ifadelerle devam etti:'Önceden otogardan bayramlarda günlük 2 bin 800 otobüs sefere çıkardı. Ancak şu anda bu sayı düşecek gibi gözüküyor. Şu anda günlük seferlerimiz 700 ila 800 arasında. Ramazan Bayramı için satılan biletlerimiz bitti. İhtiyaç halinde ek seferler koymayı planlıyoruz, yeni seferleri açacağız. Ramazan Bayramı'nda otobüs sefer sayımızın günlük 1100 olmasın bekliyoruz. Yarından itibaren cumartesi gününe kadar bir yoğunluk söz konusu olacak. Bayramda memleketlerine gitmek isteyen herkesi göndereceğiz. Sektörümüzün her türlü yoğunluğa hazırlığı var.' Bayramda vatandaşlardan korsan taşımacılığa yönelmemelerini isteyen Çaktır, vatandaşların mağduriyet yaşamamak için biletlerini otobüs firmalarından alması gerektiğini vurguladı.