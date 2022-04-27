  • USD: 14,77 - 14,79
  • EURO: 15,78 - 15,81
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Müsilaj kabusu geri döndü! İstanbul'da müsilaj her geçen dakika artıyor

Geçtiğimiz yıl Marmara Denizi'ni saran müsilaj İstanbul'da yeniden görülmeye başladı. Tuzla açıklarında aynı noktada bir gün arayla çekilen görüntüler müsilajın artış hızını da ortaya koydu.

Ekleme: 27.04.2022 - 10:07 Güncelleme: 27.04.2022 - 10:08 / Editör: Ozge Selin
Tuzla ve Kadıköy sahillerinde önceki gün müsilaj tekrar ortaya çıkmıştı. Müsilaj Marmara'da hızla yayılmaya başladı.


Tuzla açıklarında aynı noktada oluşan müsilaj, DHA dronuna bir gün arayla yansıdı. Görüntülerde müsilajın önceki güne oranla oldukça arttığı görülüyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı,

"Üzgünüm şu an Marmara Denizi'nin farklı bölgelerinde yüzeyde müsilaj görünür durumda. Müsilajın çok farklı formları var.
Bilimsel olarak 10 tane en az müsilaj tipi var. Şu an yüzeyde gördüğümüz krem kıvamındaki müsilajı görüyoruz" demişti.
Taksim'de 'Gezi davası' bahanesiyle sokaklara dökülüp 'katil devlet' sloganları atan provokatörlere gözaltı!
Putin ile Zelenski görüşecek mi? Bakan Akar'dan dikkat çeken açıklama
Milli Muharip Uçak çıkışı! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den çok konuşulacak yanıt!
Müsilaj kabusu geri döndü! İstanbul'da müsilaj her geçen dakika artıyor
İkiyüzlü Batı! Osman Kavala için kükrediler Assange için çıtları çıkmadı
CHP'li Gemlik Belediyesi'nin düzenlediği konserde skandal görüntüler! Her yer bira şişesi ile doldu
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: S-400'lerin devamı gelebilir
Gizemli virüs yayılıyor: Avrupa ve ABD’den sonra Kanada ve Japonya'da da görüldü
CHP'li Özgür Özel hadsizlikte sınır tanımıyor! Başkan Erdoğan'a ettiği tehditleri savundu: 'Gurur duyuyorum'
Çiftçi ve girişimciye verilecek 1.1 milyar lira hibe, tarım sektörünü memnun etti!
Muhalefetin iddialarını çürüten rakamlar! İşte Türkiye’deki Suriyeliler hakkında iddia ve gerçekler
TÜGVA binasına bombalı saldırıda bulunmuştu: İşte kadın teröristin yakalanma anı
Kürtlerden Taşnak Garo Paylan'a tepki
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Bakan Soylu'dan CHP'li Özel'e: Vesayetin yetiştirmeleri Batı'nın beslemeleri
Putin'den müzakere açıklaması: Olumlu sonuç vermesini bekliyorum
CHP'li Özgür Özel: Erdoğan'ı yine 'Gezi' ile yeneceğiz
Bakan Soylu duyurdu: TÜGVA binasına bomba bırakan terörist yakalandı
BM'den radikal karar! Hesap sorulacak!
'Türkiye'nin ömrü uzun değil' diyen HDP'li Ömer Öcalan'a soruşturma
Sebze-meyve fiyatlarında düşüş! İşte fiyatı en çok gerileyen ürünler!

Sebze-meyve fiyatlarında düşüş! İşte fiyatı en çok gerileyen ürünler!

'Eşimi işten çıkarın' talebi reddedildi: 'Kuşum kaçtı' diyerek çatısına çıktığı fabrikayı benzin döküp yaktı

'Eşimi işten çıkarın' talebi reddedildi: 'Kuşum kaçtı' diyerek çatısına çıktığı fabrikayı benzin döküp yaktı

Balıkesir'de gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı araştırılıyor

Balıkesir'de gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı araştırılıyor

Camdan bakarken yakalandı! Akıl hastanesinin hayaleti!

Camdan bakarken yakalandı! Akıl hastanesinin hayaleti!

Merkez Bankası açıkladı: Yeni 10 liralar bugün kullanıma çıkıyor

Merkez Bankası açıkladı: Yeni 10 liralar bugün kullanıma çıkıyor

ASELSAN'dan gurur veren başarı: 243 milyon dolar daha ülkede kaldı!

ASELSAN'dan gurur veren başarı: 243 milyon dolar daha ülkede kaldı!