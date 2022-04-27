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Milli Muharip Uçak çıkışı! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den çok konuşulacak yanıt!

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak ve S-400'ler ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Moderatörün, "Bu uçağı yapabilir miyiz?" sorusuna İsmail Demir çok konuşulacak bir yanıt verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Milli Muharip Uçak çıkışı! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den çok konuşulacak yanıt!
Ekleme: 27.04.2022 - 09:53 Güncelleme: 27.04.2022 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Milli Muharip Uçak çıkışı! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den çok konuşulacak yanıt!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. Demir, S-400'lerin ikinci partisinin gelebileceğini ifade etti. Demir'in Milli Muharip Uçak sözleri ise dikkat çekti.

"BU PROJEYİ YAPMAKTA KARARLIYIZ"

Milli Muharip Uçak'ın (MMU) oldukça iddialı bir proje olduğunu söyleyen Demir, "Tecrübemiz az ama inancımız çok. İdeallerimiz büyük. Bu projeyi yapmakta kararlıyız" dedi.

"KESİNLİKLE ŞÜPHEMİZ YOK"

"Bu uçağı yapabilir miyiz?" sorusuna İsmail Demir şu yanıtı verdi: "O soru kesinlikle geçerli bir soru değil. Yapabilecek mi sorusu tamamen anlamı olmayan, bizim açımızdan anlamsız ve yeri olmayan bir soru. Kesinlikle şüphemiz yok. Milletimiz de gençlerimiz de emin olsunlar. Şu anda o işle ilgili gece gündüz çalışan mühendislerimiz var."

2023 YILINDA HANGARDAN ÇIKACAK

MMU'nun 2023 yılında hangardan ilk çıkışını yapacağını aktaran Demir şöyle devam etti: "2023'ü biz Milli Muharip Uçağımızın hangardan çıkacağı tarih olarak ortaya koyduk. 2025'te de ilk uçuşumuzu inşallah yapmayı planlıyoruz. HÜRJET'imizi de inşallah 2023'te görmeyi umuyoruz."

"BİRÇOK ÜLKEDEN TALEP VAR"

"ATAK-2" olarak da adlandırılan "T-929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri" projesi hakkında Demir şunları kaydetti: "ATAK-2 daha ağır. Taşıma kapasitesi hemen hemen iki katına çıkıyor. Helikopteri operasyona gönderdiğinizde onun etkinliği vurucu gücüyle alakalı. Hem kendini koruma sistemi hem vurucu sistemi olacak. Bunlar helikoptere epey ağırlık bindirirler. ATAK-2 ana hatlarıyla daha fazla yük taşıyabilen, daha fazla kabiliyeti olan bir helikopter olacak. ATAK'larımızın başarısı dünyada malum. Dünyada sınıfında en iyi bir iki helikopter arasında sayılıyor. Birçok ülkeden talep var. ATAK ortak bir proje. Satılması durumunda Amerika izin veriyor ya da vermiyor. Böyle olduğunda hani yerliydi diyorlar. Bu da bir süreçtir. Gurur duymamız gerekirken aşağılamaya yönelik hareketler doğru değil. Motor sürecine biz ne zaman başladık? Soruları sorarken insaflı olmak gerekiyor. Bir müddet sonra motor nerede diyen arkadaşlarımızın alacağı cevapları da göreceğiz."

S-400 AÇIKLAMASI

Baştan beri planlanan alımın ikinci partisinin alımı söz konusu. Türkiye düşündü taşındı Amerika ne derse desin ben ikinci sistemi de alacağım diye inatlaşıyor manzarasından çok Türkiye baştan verdiği kararın aynısını uygulamaya devam ediyor.
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