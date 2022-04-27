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Meteoroloji son tahminleri paylaştı: Bayramda hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmin raporlarını yayımladı. Beş günlük rapora göre; bayramın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü yurdun batısında sıcak hava hakim olurken doğusunda ise yağışlar etkili olacak. Peki İstanbul'da bayramda hava nasıl olacak? Yarın hava durumu nasıl? Bayramda yağmur yağacak mı? İşte detaylar...

Ekleme: 27.04.2022 - 19:48 Güncelleme: 27.04.2022 - 19:54 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji son tahminleri paylaştı: Bayramda hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Göller Yöresi, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, (Malatya hariç) Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kıyıları ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Burdur ve Isparta çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara çevreleri ile Çankırı'nın kuzey kesimlerinin, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Konya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kastamonu çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Gümüşhane'nin batı çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin güneydoğusu, Bingöl ve Erzurum çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Malatya hariç bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Mardin ve Siirt çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Haritaya göre bayramın ilk gününde Marmara ve Ege kıyılarında güneş yüzünü gösterecek. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da yağışlar etkisini gösterecek.

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