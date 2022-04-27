Küçük çocuğa işkence yapıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı!

İstanbul Şişli'de 2 yaşındaki oğlunun vücuduna sigara basıp döverek eziyet etmekle suçlanan Suriyeli baba Delil İbrahim ve birlikte yaşadığı Asmaa Serhane hakkında karar çıktı. Delil İbrahim’e “aile hukukundan kaynaklanan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeme” suçundan bir yıl hapis cezası verildi. Asmaa Serhane ise beraat etti. “Eziyet” ve “kasten yaralama” suçlarının oluşmadığına hükmedildi.

27 Temmuz 2021'de Şişli, Kurtuluş'ta meydana gelen olayda, Suriyeli Delil İbrahim'in, birlikte yaşadığı Asmaa Serhane ile beraber 2 yaşındaki oğlunun vücuduna sigara basıp dövdüğü iddia edilmişti. Apartmanın bodrum katından bebeğin ağlama seslerini duyan üst kat komşusu Zilan Akman ve arkadaşı Safa Bayad, apartman boşluğundaki pencereden baktıklarında bebeğin titreyerek ağladığını gördüklerini anlatmıştı.Baba İbrahim bebeğin annesinin evden ayrıldığını belirterek çocukta tespit edilen yaraların hastalıktan olduğunu söyledi. Asmaa Serhane de suçlamaları kabul etmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Delil İbrahim ve Asmaa Serhane hakkında bebeğe eziyet ve yaralama suçlarından 4,5 ile 12,5 yıl arasında hapis istemiyle dava açtı.EZİYET VE YARALAMA YOKO dava mahkemede karara bağlandı. Baba Delil İbrahim'e "aile hukukundan kaynaklanan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçundan bir yıl hapis cezası verildi. Diğer sanık Asmaa Serhane beraat etti. "Eziyet" ve "kasten yaralama" suçlarının oluşmadığına hükmedildi.