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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu'nun 'Ya bana katılın, ya da yolumda çekilin' çıkışına ortaklarından yanıt gelmedi

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda çelişkili açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmasında dikkat çeken bir çıkış yaptı. "Yol arkadaşlarıma sesleniyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Ya bana katılın ya şu an yolumdan çekilin" ifadesini kullandı. CHP Liderinin beklenmedik çıkışının asıl muhatabı merak edilirken Millet İttifakı'nın diğer ortaklarından henüz bir açıklama gelmedi. Bulduğu her fırsatta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na övgüler dizen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu açıklamalara ne diyeceği merak konusu oldu.

Kılıçdaroğlu'nun 'Ya bana katılın, ya da yolumda çekilin' çıkışına ortaklarından yanıt gelmedi
Ekleme: 27.04.2022 - 11:02 Güncelleme: 27.04.2022 - 11:19 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun 'Ya bana katılın, ya da yolumda çekilin' çıkışına ortaklarından yanıt gelmedi
Millet İttifakı'nda adaylık bilmecesi devam ederken geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dikkat çeken çıkışlarda bulundu. 'Yol arkadaşlarıma sesleniyorum' diyerek 'Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Ya bana katılın ya şu an yolumdan çekilin' ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmayla adaylığını ilan ettiği öne sürüldü.

CHP Lideri, konuşmasına şöyle devam etti:

'Bir insanın uğrunda öleceği bir şey yoksa hayatında, zaten o hiç yaşamamıştır. Pes etmeyeceğim, durmayacağım, söz veriyorum. Hepinizin huzurunda, milletimin huzurunda söz veriyorum. Durmayacağım.'

CHP Liderinin söz konusu açıklamalarını manşetten veren Cumhuriyet Gazetesi, parti kurmaylarının Kılıçdaroğlu'nun çıktığı yolu ilan ettiğini söylediğini yazdı. Haberde Kılıçdaroğlu'nun çıkışının 6'lı masaya değil tüm halka ve siyasilere olduğu belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun beklenmedik açıklamasına Millet İttifakı'nın diğer üyelerinin nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu. Bulduğu her fırsatta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na övgüler dizen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den henüz bir açıklama gelmedi. Öte yandan sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının adaylık konusunda sinyaller veren İmamoğlu'nun önünü kapatma amacı taşıdığı vurgulandı.
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