İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'promter' şoku! Ne yapacağını şaşırdı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener'in konuşması sırasında promter bozuldu. Promterin bozulması ile konuşmasını sürdüremeyen Akşener, kağıttaki notlardan kaldığı yeri bulmaya çalıştı. Akşener, 'Elektronik bir arıza var sanırım' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında promterin bozulması sonrası konuşmasını sürdüremedi. Uzun süre sağa sola bakan Akşener, 'Elektronik bir arıza var sanırım' dedi. Akşener, notlarından konuşmaya devam etmeye çalıştı.



AKŞENER'E PROMTER ŞOKU



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında promterin bozulması ile büyük şok yaşadı. Akşener konuşmasını yarım bırakırken, sağa sola bakınarak yazının gelmesini bekledi.



'ELEKTRONİK BİR ARIZA VAR SANIRIM'



Akşener, yazının bir türlü gelmemesi üzerine, 'Elektronik bir arıza var sanırım' dedi. Akşener, notlarının önünde olduğunu, kaldığı yeri bulmaya çalıştığını ifade etti.



Akşener'e kenardan bir kişi notlarını verirken, Akşener konuşmasını sürdürmeye çalıştı.