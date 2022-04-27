İkiyüzlü Batı! Osman Kavala için kükrediler Assange için çıtları çıkmadı

15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava kararı dünya basınında geniş yankı buldu. Davanın sanıklarından Osman Kavala'nın hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması, her fırsatta Türkiye'yi hedef alan Batı medyası ve Batılı siyasileri bir araya getirdi. Bazı siyasiler karar nedeniyle Türkiye'yi tehdit etti.Muhalefet ve Soros eliyle Türkiye'ye ayar vermek istediğini açıkça ifade eden ABD yönetimi, yargılamanın adil olmadığını belirtip "Türkiye'yi Kavala'yı serbest bırakmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı. Almanya ise dünyada Kavala kararı karşısında en çok tepki gösteren ülke oldu.Gezi'ye bizzat destek veren Yeşiller Partisi Eski Eşbaşkanı ve şimdiki koalisyon hükümetinde Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth, Kavala'nın suçsuz olduğunu ve derhal serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, AB-Türkiye Parlamento Delegasyonu Başkanı Sergey Lagodinsky, Türkiye düşmanlığıyla bilinen Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü Kati Piri, Uluslararası Af Örgütü Avrupa bölgesel ofisi direktörü Nils Muznieks, İnsan Hakları İzleme Örgütü Türkiye Temsilcisi Emma Sinclair- Webb de peş peşe açıklamalar yaparak Türkiye'ye had bildirmeye çalıştı.Geçen ekim ayında aralarında ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçilerinin Osman Kavala açıklaması diplomatik krize neden olmuştu.Kavala, 1 Kasım 2017'de tutuklandı. 4.5 yıl süren yargılama sonunda "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz 7 sanığa ise bu suça yardımdan 18 yıl hapis cezası verildi. Görünürde "iş insanı" olan Kavala, pek çok ülkede kalkışma ve yönetim değişikliklerinin finansörü olan Soros'un Türkiye'deki resmi temsilcisi konumunda.AYNI Batı, Wikileaks'in kurucusu gazeteci Julian Assange davasında ise üç maymunu oynadı. ABD, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın, 2010 ve 2011'de binlerce gizli belgenin yayımlanması nedeniyle yakalama kararı çıkardı. Assange 2019'da Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığındı. 3 yıl tutuklu kaldı. İngiltere, ABD'ye iadesine karar verdi. 175 yıl hapsi istenirken, tek bir itiraz gelmedi.CHP'Lİ Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak "Kavala özürdür. Erdoğan mahkum olacaktır. Ant olsun" şeklindeki skandal açıklamalarına AK Parti'den sert tepki geldi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, mahkeme kararının ardından saygısızca tepkilere şahit olunduğunu söyledi. Bozdağ,"Sayın Cumhurbaşkanımıza, yargıya, hakimlere dil uzatanları, ant içenleri, tehdit eden herkesi kınıyorum" dedi.Bozdağ, ABD'den yapılan eleştirilere de "Ne ABD'nin ne de başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılaması ile ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Kendi işlerine baksınlar" yanıtını verdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez. Bu Türkiye'yi ve milli iradeyi tehdit etmektir. Milli iradeyi tehdit eden Yassıada zihniyeti ebediyyen mahkum olmuştur" ifadesini kullandı.