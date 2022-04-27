İBB'deki ihale skandalında yeni perde! Ekrem İmamoğlu'nun yakını Subaşı ailesine 471 milyonluk kıyak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki skandallar bitmiyor. İBB, "Muhtelif Organizasyonlar, Tanıtım, Duyuru Çalışmaları ve Baskılı İşlerin Hizmet Alımı İşi" ihalesini İBB iştirak şirketi Kültür A.Ş,'ye verdikten sonra Kültür A,Ş.'nin de davet usulü yaptığı ihalelerle yeterliliği olmayan şirketlere adrese teslim ihaleleri verdiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı Müfettişlerinin de soruşturmasına konu olan ihalelerin, Kültür A.Ş. tarafından 19 kısma bölündükten sonra alt yüklenici olarak firmalara verildiği, bu şirketlerden 3'ünün ise Subaşı ailesine ait olduğu belirlendi.KİM BU EYÜP SUBAŞI ?SABAH'ın ulaştığı verilere göre, Eyüp Subası'nın imza yetkisinde olan kendisi, eşi ve oğlu adına olan 3 şirkete İBB tarafından 471 milyonluk ihale verildi. Eyüp Subaşı'nın adına olan Popüler Reklam Yayıncılık şirketine 40 milyon 653 bin liralık, eşi Gülşah Subaşı'nın sahibi olduğu Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon şirketine 25 milyon 787 bin liralık, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerden sonra kurulan Subaşı çiftinin çocukları olan Onur Buğra Subaşı'nın şirketi Panoffect Medya'ya ise 402 milyon 774 bin liralık "reklam alanları" işletme ihalesi verildi.167 BİN LİRA FAZLADAN ÖDEMEBununla da kalmayan İBB'nin Gülşah Subaşı'nın sahibi olduğu Genç Popülist şirketiyle 2 milyon lira bedelle "Üstgeçitlere ve Elektrik Direklerine Vinil Afiş Baskı Montaj ve Demontaj Hizmet Alım İşi" sözleşmesi imzalardı. Piyasa rayici metrekaresi 55 lira olan vinil bayrak yapılması işlerinin metrekaresi 85 lira bedelle yaptırılarak 167 bin 853 lira piyasa rayici üzerinde şirkete ödeme yapıldı.ÖZEL REKLAM ŞİRKETLERİ 26 MİLYON, İBB 9 MİLYON 278 BİN ZARARA UĞRATILDIKültür A.Ş. ve Medya A.Ş. tarafından, açık hava reklamcılığı piyasasında faaliyet gösteren ve ana faaliyet konusu "reklamcılık" olan müşteri "özel reklam şirketlerinden" alınan muhtelif vinil reklam afişi baskı ve montaj işlerinin, piyasa rayici üzerinde alt yüklenici Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon şirketine verildi. Söz konusu işler gerçekte yapılmadığı halde, müşteri "özel reklam şirketlerinden" bedellerinin tahsil edilerek bir kısmının gerçekte alınmayan hizmet karşılığı alt yüklenici Genç Popülist şirketine aktarıldı. Bu suretle İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketleri Kültür A.Ş, 8 milyon 303 bin lira, Medya A.Ş. 974 bin lira, özel reklam şirketleri ise 26 milyon 224 bin lira zarara uğratıldı. Subaşı ailesine ait alt yüklenici Gülşah Subaşı'nın şirketi Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon şirketi ise 9 milyon 278 lira tutarında haksız menfaat sağladı.ESKİDEN 92 BİN LİRALIK İHALE ŞİMDİ 471 MİLYONLUK İHALEEkrem İmamoğlu göreve gelmeden önce Subaşı ailesine ait Popüler Reklam Yayıncılık şirketinden İBB'nin toplam 92 bin liralık alım yaptığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde ise Subaşı ailesinin şirketleri olan Genç Popülist Medya Planlama ile ihaleye katılma yeterliği ve koşullarına sahip olmayan Panoffect Medya şirketine toplam 443 milyon 428 bin liralık ihale verildiği tespit edildi.