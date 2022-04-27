Daha önce de yumurta atmışlardı: Macron'a bu kez de domatesli saldırı

Girdiği seçimlerde yeniden Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron ilk seçim zaferi gezisini Cergy'de bir pazara yaptı.Ancak pazar gezisi sırasında beklenmedik bir şey oldu. Macron domatesli saldırıya uğradı. Duruma hemen korumaları müdahale etti ve şemsiye açılarak Macron kalabalık arasından hızla uzaklaştırıldı.Emmanuel Macron geçtiğimiz yıl ve 2017 yıllarında da yine yaptığı ziyaretler sırasında yumurtalı saldırıya uğramıştı.Yeniden Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Macron, ilk seçim zaferi gezisinde, Cergy'de domatesli saldırıya uğradı. Domates Macron'un yanındaki bir kişiye isabet etti.Geçtiğimiz aylarda tokatlı saldırıya uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, bu sefer de Lyon kentine gerçekleştirdiği ziyarette bir protestocu, yumurta fırlattı. Yumurta, Macron'un omzuna gelirken, protestocuya Macron'un korumaları müdahalede bulundu ve alandan uzaklaştırdı.