CHP'li Gemlik Belediyesi'nin düzenlediği konserde skandal görüntüler! Her yer bira şişesi ile doldu

Cumhuriyet Halk Partili Gemlik Belediyesi'nin 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlediği konser sonrası ortaya çıkan manzara adeta pes dedirtti. Mübarek Ramazan ayında her yerde içki şişelerinin olması vatandaşları isyan ettirdi.

Cumhuriyet Halk Partili Gemlik Belediyesi 23 Nisan etkinlikleri kapsamında bir konser etkinliği düzenledi. Bursa Gemlik'te yaşayan vatandaşların katıldığı etkinlik sonrası ortaya çıkan manzara adeta pes dedirtti.Konser sonrasında her yerin içki şişesi ile dolması ve içilen içkilerin kırılarak yerlere atılması mübarek Ramazan ayında adeta pes dedirtti.Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından görenler 'İşte CHP'nin Ramazan anlayışı' diyerek tepki gösterdi.CHP'li İBB'nin Ramazan etkinliği adı altında düzenlediği ve 'Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde' şarkısının seslendirildiği konser büyük tepkiyle karşılandı.