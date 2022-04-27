CHP'li Gemlik Belediyesi'nin düzenlediği konserde skandal görüntüler! Her yer bira şişesi ile doldu
Cumhuriyet Halk Partili Gemlik Belediyesi'nin 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlediği konser sonrası ortaya çıkan manzara adeta pes dedirtti. Mübarek Ramazan ayında her yerde içki şişelerinin olması vatandaşları isyan ettirdi.
Cumhuriyet Halk Partili Gemlik Belediyesi 23 Nisan etkinlikleri kapsamında bir konser etkinliği düzenledi. Bursa Gemlik'te yaşayan vatandaşların katıldığı etkinlik sonrası ortaya çıkan manzara adeta pes dedirtti.
HER YER İÇKİ ŞİŞESİ İLE DOLDU
Konser sonrasında her yerin içki şişesi ile dolması ve içilen içkilerin kırılarak yerlere atılması mübarek Ramazan ayında adeta pes dedirtti.
İŞTE MUHALEFETİN RAMAZAN ANLAYIŞI
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından görenler 'İşte CHP'nin Ramazan anlayışı' diyerek tepki gösterdi.
İBB İŞİ RAMAZAN ETKİNLİĞİ: KAÇ KADEH KIRILDI SARHOŞ GÖNLÜMDE
CHP'li İBB'nin Ramazan etkinliği adı altında düzenlediği ve 'Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde' şarkısının seslendirildiği konser büyük tepkiyle karşılandı.
İşte sosyal medya kullanıcıların gösterdiği o eleştiriler: