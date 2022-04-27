Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Gümüşhane Bayburt Havaalanı müjdesi! Başkan Erdoğan'dan söz aldık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bayburt'ta bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.Bakan Bilgin, Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.Bayburt Lisesi mezunu olduğunu hatırlatan Bakan Bilgin, Türkiye'nin yakın siyasi tarihi, darbe ve vesayet dönemlerinden örnekler verdi. Öğrencilerle deneyimlerini paylaşan Bakan Bilgin, kitap okuma ve araştırma yapmaları önerilerinde bulundu.Bayburt Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Bilgin burada halk oyunları ekibinin gösterisiyle karşılandı. Halk oyunları ekibine teşekkür eden Bakan Bilgin, kendini bekleyen kalabalığa seslendi..BAŞKAN ERDOĞAN'IN MÜJDESİNİ DUYURDUBayburt'ta olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Bakan Bilgin, 'Sizlere Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim. Cumhurbaşkanımızın size müjdeleri var. Bayburt-Gümüşhane Havaalanı'nın en geç önümüzdeki martta biteceğinin sözünü aldık, çalışmalar başlıyor. İnşallah açılışta da beraber olacağız. Kentin içme suyu projesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Kentimizin bütün sorunlarının yakın takipçisiyiz. Üzerime düşeni her zaman yapacağım' dedi.Bakan Bilgin valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.