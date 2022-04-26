Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.40'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Kılıçdaroğlu'nun elektrik üzerinden gerçekleştirmiş olduğu tiyatroya tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:Osman Gökçek: ''Türkiye'de enerji ile ilgili projeler yapılmasın ama bunun yanında elektrik ucuz olsun! Kılıçdaroğlu'nun ne dediği ile yaptığı arasında çok fark var...''Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da bir vatandaşın 4 aydır elektriklerinin kesik olduğunu belirttiği olayın işinin aslının öyle olmadığı ortaya çıktı. Bakan Dönmez sosyal medya hesabından hatta konuya dair açıklama da bulunmuştu. Bu paylaşım ile Kılıçdaroğlu'nun tiyatrosu da deşifre olmuş oldu.Osman Gökçek: ''Kılıçdaroğlu kandırılıyorsa o zaman kandırılmayacak bir Genel Başkan gelsin başlarına.''Açıklamalarına devam eden Osman Gökçek, Kılıçdaroğlu'nun böyle işler ile uğraşacağına CHP Belediye'lerinde yapılan usulsüzlüklere yolsuzluklara dikkat etmesi gerektiğini belirterek şu ifadeye yer verdi:Osman Gökçek: ''İzmir Belediyesi'nde İstanbul Belediyesi'nde yapılan usulsüzlükler hakkında neden konuşmuyor Kılıçdaroğlu...''Partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Partililerine rest çekerek,''Ya bana katılın ya da şimdi yolumdan çekilin.'' ifadelerini kullandı. Osman Gökçek ise konuya değinerek şu ifadeleri kullandı:''Demek ki Kılıçdaroğlu'nun parti içerisinde önünü kesen birileri var. Kılıçdaroğlu'nun elinden Cumhurbaşkanlığı adaylığını 6'lı masa değil, kendi partisinin Belediye Başkanları elinden alıyor.''Konuya sert şekilde belgelerle açıklamalarda bulunan Osman Gökçek, Garo Paylan'ın skandal teklifine,''Bölücüler bölücülüğünü yapmaya devam ediyorlar! Kendi terör örgütlerinin temelini oluşturanları savunuyorlar.''Osman Gökçek: ''Atatürk İlke ve İnkılapları'na bağlıyız diyorsunuz CHP'nin kurucusu Atatürk diyorsunuz ama bu iki yüzlülüğe bir şey demiyorsunuz.''Açıklamalarına devam eden Osman Gökçek, Ermenistan'da gerçekleşen hadsiz kabul edilemez olaya tepki gösterirken bir tepki de CHP'lilere gösterdi. Terör eylemlerini savunacaklarına Bu duruma ses çıkartmaları gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:''Orada bayrağımızı yakanların hepsinin Allah belalarını versin, elleri kırılsın.''Geçyiğimiz günlerde Osman Kavala'nın cezası açıklanmış ve müebbet hapis ile yargılanmasına karar verilmişti. Bu duruma tepki gösterenler arasında CHP'li Vekillerde bulunuyor. Osman Gökçek, ''Osman Kavala'nın ABD Ajanıyla 93 saat görüşmesi var.'' ifadelerini kullanırken adliye önünde tehditler savuran CHP'Lİ Özgür Özel'e de ''Gezi Parkı eylemleri bir terör eylemidir, Gezi özgürlük değil, ihanettir.'' dedi.Osman Gökçek Gezi Eylemlerine dair şu ifadeleri kullandı:''Gezi eylemiyle Türkiye'nin büyümesini durdurmak istediler. Bunlar polisimize tekme attı, bunlar polisimize taş attılar... HDP'nin Türkiye'nin lehine kararı savunduğunu gördünüz mü? Ahmet Şık Devlete terörist diyen bir hain.''