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Bakan Nebati'den 'Enflasyon' mesajı: Fırsatçılara acımayacağız!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Sanayi Odası nisan ayı olağan meclis toplantısında konuştu. Bakan Nebati, "Yatırım yapana, istihdam oluşturana kaynaklarımız açık." dedi. Nebati enflasyonla mücadele mesajı da verdi "Fırsatçılara acımayacağız. Enflasyonla mücadele timleri denetimlere devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'den 'Enflasyon' mesajı: Fırsatçılara acımayacağız!
Ekleme: 27.04.2022 - 19:34 Güncelleme: 27.04.2022 - 19:46 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati'den 'Enflasyon' mesajı: Fırsatçılara acımayacağız!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Sanayi Odası nisan ayı olağan meclis toplantısında konuştu. Bakan Nebati, konuşmasında enlasyonla mücadele noktasında 'Fırsatçılara acımayacağız' dedi.

İşte Bakan Nebati'nin açıklamaları...

Tüm sanayiciler adına sizlere teşekkür ediyorum. Önümüze hangi engel çıkarsa çıksın birlikte engelleri el ele vererek başarıya çıkmış olacağız. Kronikleşmiş sorunları nasıl tek tek aştıysak sorunları yine aynı azim ve kararlılıkla aşacağız.

Dünya ekonomisi çalkantılı ve zor bir dönemden geçiyor. Doğalgaz fiyatları özellikle sanayicimiz oldukça etkilendi. Oldukça yüksek oranda fiyatlar yaşanıyor

Yatırım yapana, istihdam oluşturana kaynaklarımız açık

'FIRSATÇILARA ACIMAYACAĞIZ'

Fırsatçılara acımayacağız. Enflasyonla mücadele timleri denetimlere devam ediyor.

Kur korumalı mevduat ürünü katkısıyla mevduatların vadesini uzatması katkısıyla döviz kurunda istikrar sağladık. Dövizde yüksek oynaklıklar gündemimizden çıktı. Önümüzü görüyoruz.

Yastık altındaki altınları yeni kapsamda değerlendirmeye davet ediyorum.

Tüm görüşmelerimizi sizlerle tam bir koordinasyon şeklinde sürdürüyoruz.

YATIRIMLARI ARTIRMAK ÖNCELİĞİMİZ

Önceliğimiz sizlerin yatırımlarını artıracak tedbirler almak

Yakın zamanda KGF paketini sizlerin kullanımına sunduk. TL cinsinden kredi imkanını sunuyoruz. Tüm krediler TL bazında. 100 milyar ihracat 50 milyar turizmcilere uzun vadeli kredi imkanı sağlanacak

Yerli makine ve teçhizat yatırımları özendirilecek

DENGELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK BÜYÜME

150 milyar lira sizlere bir kredi vereceğiz. Siz istiyorsunuz sizlere arz ediyoruz. Her hafta mutlaka yeni bir kredi imkanı müjdeler var.

Ekonomi dengeli büyüme kompozisyonunu sürdürecek.

2022 İLK ÇEYREKTE 6-7 ORANINDA BÜYÜME

Öncü göstergeler 2022 ilk çeyrekte yüzde 6-7 büyüyeceğimizi işaret ediyor.

Temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarını sebepsiz bir şekilde artıranlara müsamaha göstermeyeceğiz. Enflasyonla mücadele timlerimiz denetimlerini sürdürüyor

Salgının olumsuz etkilerine rağmen 2020 ve 2021'de büyüme başarısı gösteren ülkelerin başında geldik. Öncü göstergeler büyümenin istikrarlı bir kompozisyon gösteriyor. İşsizlik oranı yüzde 10.7ye geriledi.

Ülkemiz sanayide çok cömert desteklerle sahip. 2021 yılında İstanbul'da yatırım teşvik belgesi yüzde 16 arttı. Sizleri, daha fazla yatırım yapmaya Türkiye'de üretilmeyeni üretmeye davet ediyorum

Yenilenebilir enerjiyi ve yeşil dönüşümü destekliyoruz

Tarımsal sulamada GES kredi paketini açıkladık

2053 sıfır emisyon hedefimizi ilan ettik. Kamu olarak sanayicilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz, çalışacağız.

TOBB'un ticari olarak satışa sunulmasından önce 81 ilde şarj istasyonu başvurularını almaya başladık.
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