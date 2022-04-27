Bakan Koca: Maske takma alışkanlığı devam etmeli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Maske zorunluluğu kaldırılsa da tedbiri elden bırakmamak gerektiğini belirten Bakan Koca, "Maske koruyucu, yeri geldiğinde bir enfeksiyon durumu oluştuğunda bunu engelleyebilir. Pandemi sonrası dönemde de bu alışkanlığın devam etmesi gerekiyor. Herhangi bir vatandaşı üst solunum yolu hisseden durumda olursa mutlaka maskesini takma alışkanlığı olmalı" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başlıkları:



Bilim Kurulu son toplantısını dün yaptı. Sadece ulaşım ve sağlık kuruluşlarında vaka sayısı binin altına inene kadar maske kullanımı onun dışında hiç bir alanda maske kullanımı olmayacak şeklinde açıklama olmuştu. Bunun içine uçaklar da, eğitim de, kapalı alanlar da tüm kurumlar girmiş olur.





Maske koruyucu, yeri geldiğinde bir enfeksiyon durumu oluştuğunda bunu engelleyebilir. Pandemi sonrası dönemde de bu alışkanlığın devam etmesi gerekiyor. Herhangi bir vatandaşı üst solunum yolu hisseden durumda olursa mutlaka maskesini takma alışkanlığı olmalı.



En riskli grup ileri yaş ve kronik rahatsızlığı olan yaş grubu. Kapalı ve kalabalık alanlarda mutlak maskeleri olmasını önemsiyoruz.



Yurt dışından gelenler için PCR zorunluluğu



Herhangi bir ülkeden risk görürsek bakanlık olarak durum değerlendirilir.