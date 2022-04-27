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Bakan Dönmez: 'Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrikleri kendileri kesmişler'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Elektrik şovu' ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektriğin borç nedeniyle kesik olmadığını belirten Dönmez, "Kılıçdaroğlu’nun ziyaret saati olan 18.18-21.31 arası birileri elektrikleri kesmiş. Dağıtım şirketine sorduk nedir bu kaynağın kesintisi dedik. Bizden kaynaklı bir kesinti değil dediler. Düşünebiliyor musunuz bu evde elektrikler yok demek için ziyaret saati elektrikleri kendi elleriyle kesmişler." dedi.

Ekleme: 27.04.2022 - 23:58 Güncelleme: 27.04.2022 - 23:59 / Editör: Ozge Selin
Bakan Dönmez: 'Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrikleri kendileri kesmişler'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde yaşanan elektrik tiyatrosundan çarpıcı detay ve açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Nallıhan İlçe Başkanlığının her yıl düzenlediği geleneksel iftar programında madenciler ve Nallıhanlılar ile bir araya geldi.

DAĞITIM ŞİRKETİNE SORDUK!

Burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da bir eve yaptığı ziyarete de değinen Dönmez, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz günlerde güya borcundan dolayı 4 aydır elektriklerinin kesik olduğunu iddia ettiği bir evi ziyaret etti. Evin dört aydır elektrikleri yok dediler, öyle bir şeyin olmadığı ortaya çıktı. Evin elektrikleri borcundan dolayı sadece 5 gün o da 31 Mart-5 Nisan arasında kesilmiş. Daha sonra fatura yatırılmış ve elektriği kullanmaya devam etmişler. Ziyaretin yapıldığı 23 Nisan'da evde gün boyu elektrikler kullanılıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Biz bunu akıllı sayaçtan kontrol ettik. Kılıçdaroğlu'nun ziyaret saati olan 18.18-21.31 arası birileri elektrikleri kesmiş. Dağıtım şirketine sorduk nedir bu kaynağın kesintisi dedik. Bizden kaynaklı bir kesinti değil dediler.

ZİYARET SAATİ KESMİŞLER

Düşünebiliyor musunuz bu evde elektrikler yok demek için ziyaret saati elektrikleri kendi elleriyle kesmişler. Bunların hepsinin kaydını yayınladık. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin hemen ardından saat 21.31 civarlarında hane elektrik kullanımına kaldığı yerden devam etmiş. Bunu da yine akıllı sayaçtaki bilgilerden aldık. Herkes ne derse desin, kim neyi söylerse söylersin biz her zaman doğruları söyleyeceğiz. Biz her zaman Hakk'ın ve hakikatin tarafında yer alacağız."
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