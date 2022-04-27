Alpay Özalan, CHP'li Özgür Özel'in PKK kanalına çıktığını ifşa etti!

Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, son günlerde yaptığı açıklamalar ve tehdit söylemleriyle sık sık eleştirilen CHP'li Özgür Özel'in PKK'nın yayın organı Mezopotamya Ajansı'na yaptığı açıklamaları ifşa etti.

Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, son günlerde yaptığı açıklamalar ve tehdit söylemleriyle sık sık eleştirilen CHP'li Özgür Özel'in PKK'nın yayın organı Mezopotamya Ajansı'na yaptığı açıklamaları ifşa etti. Alpay Özalan kendisi hakkındaaçıklamasını yapan CHP'li Özel'eifadeleriyle yanıt verdi.Alpay Özalan, CHP'li Özgür Özel'in açıklamalarda bulunduğu PKK'nın yayın organı Mezopotamya Ajansı'nın PKK yandaşı paylaşımlarını ifşa etti.