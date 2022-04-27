Ali Babacan'dan 2023 seçimleri kararı: Kendi adımızla girme kararı aldık

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2023 seçimleri ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ali Babacan, "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır." dedi.