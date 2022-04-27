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Aleyna Ağgül'ü ölüme sürükleyen Gökhan Argın müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Aleyna Ağgül, 30 Eylül 2021'de, yaşadığı apartmana bitişik apartmanın boşluğunda ölü bulunmuştu. Iğdır’da 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' notu bırakarak intihar eden 18 yaşındaki Aleyna Ağgül’ün ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan Gökhan Argın, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ekleme: 27.04.2022 - 15:28 Güncelleme: 27.04.2022 - 15:40 / Editör: Ozge Selin
Aleyna Ağgül'ü ölüme sürükleyen Gökhan Argın müebbet hapis cezasına çarptırıldı
'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bırakan Aleyna'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında nakliye firması sahibi Gökhan Argın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Argın, 'intihara teşvik' suçundan tutuklanma talebi ile çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet savcısı, şüphelinin serbest bırakılması kararına itiraz etti. Ancak savcılığın itirazı reddedildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıtlara 'şüpheli' olarak geçen Ağgül'ün ölümüyle ilgili sosyal medya hesapları ve cep telefonlarını incelemek üzere Bilişim Suçlar Şube Müdürlüğü'ne gönderdi. Yapılan incelemeler sonucunda mahkemeye sunulan raporu inceleyen hakim, genç kızı ölüme sürüklediği öne sürülen Gökhan Argın'ın yakalanıp cezaevine gönderilmesi için emniyete talimat verdi. Yeniden gözaltına alınan Ağgül, olaydan 8 gün sonra tutuklanarak cezaevine konuldu.

İKİNCİ DURUŞMADA 'İYİ HAL İNDİRİMİ' YAPILMAMASI İSTENDİ
Evli ve 2 çocuk babası Gökhan Argın hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 6 sayfalık iddianame, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Gökhan Argın, 'şantaj', 'basit yaralama ve intihara yönlendirme suretiyle kasten ölüme sebep' verme suçlarından ilk olarak 18 Mart 2022'de hakim karşısına çıktı. İfadelerin alındığı duruşma 15 Nisan'a ertelendi. Aleyna Ağgül'ün ölümü ile ilgili tutuklu bulunan Gökhan Argın, 15 Nisan'da 2'nci kez hakim karşısına çıkarıldı. Iğdır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Erzincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Gökhan Argın, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada savcı, esas hakkında mütalaasını verdi. Sanık Gökhan Argın hakkında 'iyi hal indirimi' yapılmamasını isteyen savcı, müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkında savunma yapabilmeleri için duruşmayı 27 Nisan 2022 tarihine erteledi.

AVUKATLARI BERAAT İSTEDİ
Üçüncü duruşma bugün saat 10.00'da başlarken, sanık Gökhan Argın SEGBİS'le katıldı. Gökhan Argın'ın avukatları suçsuz olduğunu belirterek, tahliye ve beraatını istedi. Mahkeme başkanı Gökhan Argın'dan son sözünün ne olduğunu sordu. Argın'ın savunma yapmaya başlaması üzerine mahkeme başkanı uyararak 'Avukatların seni savundu. Senin son sözün nedir?' dedi. Sanık bir şey söylemedi. Mahkeme başkanı, karar için duruşmaya ara verdi. Salona giren mahkeme heyeti, Argın hakkındaki kararı bildirdi. Heyet Argın'ı, cebir ve tehdit ile intihara yönledirmeden mühabbet, kastem adam yaralamadan 4 ay ve şantaj suçlarından 2 yıl hapis ve 10 bin TL para cezasına mahkum etti.

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