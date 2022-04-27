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AK Partili Hamza Dağ: Cumhurbaşkanımızı tehdit etmek kimsenin haddine değildir

Gezi Davası'nda kararın açıklanması sonrasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit dili kullanmasına tepkiler sürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Özel'e tepki göstererek, “Sayın Cumhurbaşkanımızı tehdit etmek kimsenin haddine değildir. Millet düşmanlarına sallayamadıkları parmağı milletimizin bizatihi kendi oylarıyla seçtiği Cumhurbaşkanına doğrultan Özgür Özel gibiler, seviyelerini de hadlerini de bilecekler. Şu unutulmamalıdır ki, millet düşmanlarına kendilerini dost tutanlar milletin Cumhurbaşkanını tehdit edemezler” dedi. İşte Hamza Dağ’ın o açıklaması:

Ekleme: 27.04.2022 - 12:15 Güncelleme: 27.04.2022 - 12:15 / Editör: Ozge Selin
Gezi Davası'nda kararın açıklanması sonrasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit dili kullanmıştı. Özel'in "Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkûm olacaktır, hesap verecektir. And olsun, and olsun, and olsun" ifadeleriyle tehditler savurmasına ise tepkiler sürüyor.

"CUMHURBAŞKANIMIZI TEHDİT ETMEK KİMSENİN HADDİNE DEĞİLDİR"

Bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi. Dağ, CHP'li Özgür Özel'in tehdit sözlerine yönelik sosyal medyadan bir açıklama yayınlayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızı tehdit etmek kimsenin haddine değildir. Millet düşmanlarına sallayamadıkları parmağı milletimizin bizatihi kendi oylarıyla seçtiği Cumhurbaşkanına doğrultan Özgür Özel gibiler, seviyelerini de hadlerini de bilecekler" dedi.


"GEZİ PARKI EYLEMLERİ EN NET TABİRİYLE BİR DARBE GİRİŞİMİDİR"

Dağ videolu açıklamasında şunları söyledi: "Birilerinin Gezi Parkı eylemlerini masum gösterme çabası yersizdir. Devleti milyonlarca dolar zarara uğratan, vatandaşın huzurunu bozan, demokrasiye darbe vuran Gezi Parkı eylemleri en net tabiriyle bir darbe girişimidir."

"GEZİ PARKI NET İFADESİ BİR İHANETTİR"

Dağ daha sonra şu cümleleri kullandı: "Terörizmle vandallığın, güven ve huzur ortamını baltaladığı, demokratik yollardan milli iradenin seçtiği hükümeti devirmek istendiği, milli serveti milyonlarca dolar sabote eden Gezi Parkı net ifadesi bir ihanettir."

AK Partili Hamza Dağ: Cumhurbaşkanımızı tehdit etmek kimsenin haddine değildir

"ÖZGÜR ÖZEL ÇİZGİYİ AŞMIŞTIR!"

Özel'in tehditler savurmasına değinen Dağ, Özel'in çizgiyi aştığını şöyle belirtti:

"Bu ihanetin karanlık destekçilerinin aldığı hapis cezalarına tepki göstermek, kameranın karşısına geçerek kinin kusan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, her zamanki seviyesizce hakaret ve tehditleriyle iyice çizgiyi aşmış, hadsizleşmiş ve seviyesizleşmiştir."

"MİLLET DÜŞMANLARINI DOST TUTANLAR MİLLETİN CUMHURBAŞKANINI TEHDİT EDEMEZLER"

Sözlerine devam eden Dağ, " Bugüne kadar olduğu gibi ahlaki seviyesini, ahlaksızlığını, edepsizliğini bir kere daha göstermiştir. Şu unutulmamalıdır ki, millet düşmanlarına kendilerini dost tutanlar milletin Cumhurbaşkanını tehdit edemezler" dedi.

"MİLLETİN VİCDANINDA MÜEBBET HAPSE MAHKÛM OLMUŞLARDIR"

Dağ sözlerini şöyle tamamladı: "Teröristler sokakları ateşe verirken, el ovuşturanlar, milletin vicdanında müebbet hapse mahkûm olmuşlardır. Ve 20 yıldır da bu müebbet hapsi orada çekmeye devam etmektedirler. Ve siz öyle kalacaksınız. Millete rağmen olmaktan vazgeçin, haddinizi bilin, demokrasi ve hukuka saygı gösterin!"
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AK Partili Hamza Dağ: Cumhurbaşkanımızı tehdit etmek kimsenin haddine değildir
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