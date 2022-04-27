  • USD: 14,80 - 14,82
  • EURO: 15,69 - 15,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

2,8 milyon dolarlık NFT soygunu akıllara durgunluk verdi! Dikkat çeken Instagram detayı...

Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiş popüler Bored Ape Yacht Club'a ait yaklaşık 2,8 milyon dolar değerindeki 91 NFT(Nitelikli Fikri Tapu) çalındı. NFT'lerin sosyal medya platformu Instagram üzerinden yapılan kimlik avı saldırısında çalındığı belirtildi.

Ekleme: 27.04.2022 - 18:12 Güncelleme: 27.04.2022 - 18:27 / Editör: Ozge Selin
2,8 milyon dolarlık NFT soygunu akıllara durgunluk verdi! Dikkat çeken Instagram detayı...
Techradar'da yer alan habere göre, 450 milyon değerindeki girişim olan, BAYC adıyla bilinen ve maymun NFT'leriyle dikkat çeken Bored Ape Yacht Club'a ait Instagram hesabı bilgisayar korsanlarınca hacklendi.

BORED APE YACHT CLUB'IN KURUCU ORTAĞI: BİR DAHA INSTAGRAM'DA...

BAYC'nin kurucu ortağı Garga, bilgisayar korsanlarının aralarında 4 Bored Apes, 6 Mutant Apes ve 3 Bored Ape Kennel Club NFT'sinin de bulunduğu 91 NFT'yi çaldığını açıkladı. Garga, 'bir daha Instagram'da önemli hiçbir şeyin paylaşılmayacağını' söyledi.

Korsanların çaldığı 91 NFT'nin 2,8 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi.

'NİTELİKLİ FİKRİ TAPU' OLARAK BELİRLENDİ

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türk Dil Kurumu ile yapılan ortak çalışmada, 'NFT' terimini 'Nitelikli Fikri Tapu' olarak belirlemişti. NFT, herkesin erişebildiği bir dijital veri tabanında depolanan ve sahiplik kanıtı bulunan takas edilemez dijital varlıkları nitelendiriyor.

Bored Ape Yacht Club ise Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiş ve üyelerine ayrılmış sanal salonu ve değiştirilemez bir token koleksiyonu olan sanal platform.


Ünlü Rus bankasının üst düzey ismi Moskova'dan kaçtı: Ukrayna cephesinde savaşa katıldı
Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın uykuları kaçtı: Bizi ortadan kaldıracaklar bu gerçeği görmek lazım
İstanbul Mushafı, Çamlıca Camisi'nde düzenlenen törenle tanıtılıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
FETÖ'nün kaset kumpası davasında karar! FETÖ'cülere ceza yağdı!
Rusya'nın gaz hamlesine AB'den rest: Avrupa'da Rus fosil yakıt dönemi sona erdi...
İBB personelinin terör kampında keleşli fotoğrafı ortaya çıktı!
Ali Babacan'dan 2023 seçimleri kararı: Kendi adımızla girme kararı aldık
Alpay Özalan, CHP'li Özgür Özel'in PKK kanalına çıktığını ifşa etti!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'promter' şoku! Ne yapacağını şaşırdı...
İmamoğlu ve Yavaş'a 'Ya bana katılın ya şimdi yolumdan çekilin' resti çeken Kılıçdaroğlu vites yükseltti: Yolunuz açık olsun
Almanya'da kuklalı protesto! Gören dönüp bir daha baktı: Boş vaatler değil dolu tabaklar istiyoruz
Tezgahlarını MİT bozmuştu! Casusların kaçırmak istediği subay konuştu
Akdeniz Üniversitesi'nden cinsel ilişki karşılığı kadro skandalında yeni gelişme! İfadeleri ortaya çıktı! Kaset skandalı büyüyor
AK Partili Hamza Dağ: Cumhurbaşkanımızı tehdit etmek kimsenin haddine değildir
Emekli ve memur için çifte zam! Açıklamalar ard arda geldi: Temmuz zammı ile birlikte kim ne kadar alacak?
Ukrayna direnişinin sırrı deşifre oldu: Kritik yardım haftalar sonra ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'ndan yeni tiyatro! Vatandaşın evine ayakkabıyla girmesi tepki çekti!
İBB'deki ihale skandalında yeni perde! Ekrem İmamoğlu'nun yakını Subaşı ailesine 471 milyonluk kıyak!
Meclis’te Gezi davası tartışması!
Kılıçdaroğlu'nun 'Ya bana katılın, ya da yolumda çekilin' çıkışına ortaklarından yanıt gelmedi
Instagram'da yine değişiklik vakti! Kullanıcıların gönderileri...

Instagram'da yine değişiklik vakti! Kullanıcıların gönderileri...

Tatile çıkacaklara önemli uyarı! Tespit edilen kişilere ağır ceza geliyor

Tatile çıkacaklara önemli uyarı! Tespit edilen kişilere ağır ceza geliyor

Rusya ile ABD arasındaki kritik takas gerçekleşti! Eski asker ile pilot...

Rusya ile ABD arasındaki kritik takas gerçekleşti! Eski asker ile pilot...

2,8 milyon dolarlık NFT soygunu akıllara durgunluk verdi! Dikkat çeken Instagram detayı...

2,8 milyon dolarlık NFT soygunu akıllara durgunluk verdi! Dikkat çeken Instagram detayı...

Bayburt'ta iffet anıtı! 'Kadınlar namuslarını korumak için...

Bayburt'ta iffet anıtı! 'Kadınlar namuslarını korumak için...

ASELSAN'dan gurur veren başarı: 243 milyon dolar daha ülkede kaldı!

ASELSAN'dan gurur veren başarı: 243 milyon dolar daha ülkede kaldı!