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Yol kesip vatandaşları provokede eden Suriyeli hakkında flaş gelişme! Hakimlikten tokat gibi cevap

Bağcılar'da aracıyla geçmek isteyen ailenin önüne sandalye koyarak oturan ve 'Erkek olan buraya gelsin' şeklinde tehditler savuran Suriyeli Hamza Hamma hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Eden' saldırgan hakkında sınır dışı kararı verildi. Karara itiraz eden Hamza Hamma'nın talebi hakimlik tarafından yersiz bulunarak reddedildi. Hamma'nın Türkiye'den sınır dışı edilmesi kesinleşti.

Ekleme: 26.04.2022 - 16:10 Güncelleme: 26.04.2022 - 16:11 / Editör: Ozge Selin
Yol kesip vatandaşları provokede eden Suriyeli hakkında flaş gelişme! Hakimlikten tokat gibi cevap
İstanbul Bağcılar'da 19 Nisan salı günü ailesiyle birlikte yoldan geçmek isteyen Ali Ö., bu sırada dükkanının önündeki yolun kenarında oturan Suriye uyruklu Hamza Hamma'nın trafiği engellediği gerekçesiyle uyardı. Uyarılmasına öfkelenen Hamza Hamma ile aile arasında sözlü tartışma yaşandı. Çıkan tartışmaya çevrede bulunan vatandaşlarda dahil olunca taraflar arasında kavga çıktı.

Sosyal medyada da konuşulan tartışmaya ilişkin güvenlik birimleri harekete geçti ve şahıs gözaltına alındı. İşte sonrasında yaşananlar...

SANDALYEYLE YOLU KESTİ

Sokaktaki vatandaşlar ve yol vermediği için tartıştığı aileye öfkelenen Suriye uyruklu Hamma dükkanının önünde bulunan sandalyeyi sokağın ortasına koyarak, 'Erkek olan buraya gelsin' şeklinde sözler sarf ederek vatandaşları galeyana getirmeye çalıştı.

Tehdit ve hakaret üzerine kısa süreli yaşanan arbedenin ardından olay yerine gelen emniyet güçleri tarafından saldırgan gözaltına alındı.

SINIR DIŞI EDİLMEK İÇİN GÖÇ MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Yaşanan kavga sırasında Ali Ö., Halime Ö., ve Ömer G., darp edildikleri gerekçesiyle Suriyeli Hamza Hamma'dan şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kaapsamında adliyedeki işlemleri tamamlanan şüpheli sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Hamza Hamma'nın Türkiye'ye 6 yıl önce geldiği tespit edildi. İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde kamu düzeni ve kamu güvenliğini tehlikeye soktuğu belirlenen Hamma'nın menşei olduğu ülkeye sınır dışı edilmesi kararı verildi.

KESİN OLARAK SINIR DIŞI EDİLECEK

Verilen karar üzerine avukatı aracılığıyla Sulh Ceza Hakimliğine başvuran saldırgan Hamza Hamma sınır dışı edilme kararının hukuka aykırı olduğunu iddia ederek kararın kaldırılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren hakimlik şüphelinin halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini bu haliyel yapılan başvurunun yersiz olduğuna dikkat çekerek Hamza Hamma'nın talebini reddetti.

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