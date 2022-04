Türkiye'den kırmızı et için flaş adım! Destek 6 bin liraya çıktı

Küçükbaş hayvancılıkta Avrupa'nın lideri Türkiye kırmızı et arzı için destekleme politikalarını artırarak sürdürüyor. Küçükbaş hayvancılık sektöründe sürü yenileme, büyütme çalışması yaparak çoban istihdam eden 210 binin üzerinde işletmeye yaklaşık 800 milyon TL ödeme yapıldı.

Türkiye küçükbaş hayvan varlığında Avrupa'da birinci sırada yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre küçükbaş hayvan sayısı geçen yıl yüzde 6.3 artışla 57 milyon 519 bin olarak hesaplandı.KIRMIZI ET ARZI İÇİN DESTEK ARTARAK SÜRÜYORTürkiye nüfusunun her birine bir küçükbaş hayvan düşecek şekilde üretim planlaması yapılırken, kırmızı et açığının kapatılması için sürü yönetimine destek artarak sürüyor.210 BİN İŞLETMEYE 800 MİLYON LİRALIK ÇOBAN DESTEĞİKüçükbaş hayvancılık sektöründe sürü yenileme, büyütme çalışması yaparak çoban istihdam eden 210 binin üzerinde işletmeye 800 milyon liraya yakın destek ödemesi yapıldı.ÇOBAN BAŞINA 6 BİN LİRA ÖDEMEMeclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan rapora göre, çoban desteğiyle küçükbaş hayvan varlığının artırılarak 75 milyona çıkarılması hedefleniyor.Planlama sayesinde koyun sayısı geçen yıl yüzde 7.2 artarak 45.1 milyona, keçi sayısı yüzde 3 artarak 12.3 milyona ulaştı.Çoban istihdamı desteği kapsamında 100 baş ve üzeri koyun keçi varlığına sahip işletmelerden sertifika sahibi çoban istihdam eden, yıl içinde 5 ay prim yatıranlara yılda 6 bin lira destekleme ödemesi yapılıyor.SÜRÜ BÜYÜTME VE YENİLEME DESTEĞİ YÜZDE 25 ARTTIGeçen yıl 3 bin 200'ün üzerinde çobana sertifika verildi. Genç çiftçi projesi kapsamında 352 bin, sözleşmeli küçükbaş hayvancılık projesi kapsamında da 88 bine yakın koyun dağıtımı gerçekleşti.Sürü büyütme ve yenileme desteği de bu yıl 100 liradan 125 liraya çıkarıldı.49 YIL BEDELSİZ ARSA DESTEĞİYatırımların desteklenmesi amacıyla Hazineye ait taşınmazlar tarım ve hayvancılık yatırımlarının teşviki için de kullandırılacak.Gelecek yılın sonuna kadar toplam 60 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazının arzı gerçekleştirilecek. Hazine taşınmazları üzerinde üretim yapan çiftçilere de kolaylık sağlanıyor.Hazineye ait tarım arazilerinin ecrimisil ödenerek kullanılması yerine kira sözleşmesiyle kullanımı sağlanıyor.Hazineye ait tarım arazileri kullanıcılarına 10 yıla kadar doğrudan kiralanabiliyor ve kira bedelleri cari yıl için belirlenen ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden hesaplanıyor.