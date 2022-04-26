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Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Birçok ilde 'kuvvetli sağanak' etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre Türkiye; hafta sonu yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek. Kocaeli, Yalova, Ankara, Eskişehir'in de aralarında bulunduğu birçok ilde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki hafta sonu yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

Ekleme: 26.04.2022 - 21:42 Güncelleme: 26.04.2022 - 21:51 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Birçok ilde 'kuvvetli sağanak' etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ait hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

Rapora göre hafta sonu Türkiye, yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Kocaeli, Yalova, Ankara, Eskişehir'in de aralarında bulunduğu birçok ilde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Peki hafta sonu yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

30 Nisan Cumartesi: Kastamonu, Çankırı, Çorum, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Konya ve Karaman'ın da aralarında olduğu çok sayıda ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

1 Mayıs Pazar: Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas'ın da aralarında olduğu çok sayıda il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 15°C, 28°C

Az bulutlu

MANİSA 13°C, 30°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Göller Yöresi'nin yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 28°C

Az bulutlu

ANTALYA 16°C, 23°C

Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

HATAY 12°C, 28°C

Az bulutlu

MERSİN 16°C, 24°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 6°C, 23°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 12°C, 25°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 8°C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 14°C, 27°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 10°C, 18°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 13°C, 26°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 11°C, 16°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 29°C

Parçalı bulutlu

VAN 5°C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 13°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyi kuzeydoğudan 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4, yağış anında yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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