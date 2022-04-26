Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Birçok ilde 'kuvvetli sağanak' etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ait hava durumu tahmin raporunu paylaştı.Rapora göre hafta sonu Türkiye, yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek.Kocaeli, Yalova, Ankara, Eskişehir'in de aralarında bulunduğu birçok ilde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.Peki hafta sonu yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?30 Nisan Cumartesi: Kastamonu, Çankırı, Çorum, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Konya ve Karaman'ın da aralarında olduğu çok sayıda ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.1 Mayıs Pazar: Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas'ın da aralarında olduğu çok sayıda il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMUMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 12°C, 26°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 10°C, 22°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 11°C, 24°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 11°C, 26°CParçalı ve az bulutluEGEParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 10°C, 26°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 15°C, 28°CParçalı ve az bulutluİZMİR 15°C, 28°CAz bulutluMANİSA 13°C, 30°CAz bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, Göller Yöresi'nin yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 13°C, 28°CAz bulutluANTALYA 16°C, 23°CAz bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutluHATAY 12°C, 28°CAz bulutluMERSİN 16°C, 24°CAz bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 13°C, 26°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 11°C, 25°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 13°C, 26°CParçalı ve az bulutluYOZGAT 10°C, 23°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.BOLU 6°C, 23°CParçalı bulutluDÜZCE 12°C, 25°CParçalı bulutluKASTAMONU 8°C, 25°CParçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 12°C, 18°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.AMASYA 14°C, 27°CParçalı bulutluSAMSUN 10°C, 18°CParçalı bulutluTOKAT 13°C, 26°CParçalı bulutluTRABZON 11°C, 16°CParçalı bulutluDOĞU ANADOLUParçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 7°C, 20°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 5°C, 20°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 12°C, 29°CParçalı bulutluVAN 5°C, 16°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR 12°C, 27°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 13°C, 28°CParçalı ve az bulutluSİİRT 13°C, 23°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 17°C, 31°CParçalı ve az bulutluDENİZLERDE HAVAFırtına beklenmiyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.MARMARAHava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyi kuzeydoğudan 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4, yağış anında yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.