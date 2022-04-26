Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Birçok ilde 'kuvvetli sağanak' etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre Türkiye; hafta sonu yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek. Kocaeli, Yalova, Ankara, Eskişehir'in de aralarında bulunduğu birçok ilde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki hafta sonu yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ait hava durumu tahmin raporunu paylaştı.
Rapora göre hafta sonu Türkiye, yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek.
Kocaeli, Yalova, Ankara, Eskişehir'in de aralarında bulunduğu birçok ilde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Peki hafta sonu yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?
30 Nisan Cumartesi: Kastamonu, Çankırı, Çorum, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Konya ve Karaman'ın da aralarında olduğu çok sayıda ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
1 Mayıs Pazar: Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas'ın da aralarında olduğu çok sayıda il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 15°C, 28°C
Az bulutlu
MANİSA 13°C, 30°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Göller Yöresi'nin yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 28°C
Az bulutlu
ANTALYA 16°C, 23°C
Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
HATAY 12°C, 28°C
Az bulutlu
MERSİN 16°C, 24°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 6°C, 23°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 8°C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 10°C, 18°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 13°C, 26°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 11°C, 16°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 5°C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 12°C, 29°C
Parçalı bulutlu
VAN 5°C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyi kuzeydoğudan 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4, yağış anında yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.