Maske yasağı tamamen kalktı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Toplu taşıma ve hastane detayı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası merakla beklenen açıklamayı yaptı. 3 yıldır zorunlu olan maske kullanımı tamamen kaldırıldı. Ancak toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında maske kullanımı zorunlu olacak. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika açıklamaları...BAŞKAN ERDOĞAN BEKLENEN AÇIKLAMAYI YAPIYORBaşkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:Salgının ortaya çıkışından bugüne kadar ülkemize ve milletimize verdiğiniz hizmetler sebebiyle her birinize şükranlarımı sunuyorum.Hastaneden sağlık personeline, maskeden ilaca, aşıya kadar her başlıkta ciddi sıkıntılar yaşandı. Koskoca devletlerin havalimanlarında, sınır kapılarında maske kapma kavgasına giriştiklerine şahit olduk. Maruz kaldığı büyük yükün altına ezilmeyen sağlık altyapımız ve fedakarlıklarına şahit olduğumuz sağlık çalışanlarımızla, dünyada örnek bir varoluş mücadelesini ortaya koyan heyeti ben ayrıca kutluyorum.Merhum Cemil Taşçıoğlu hocamız, merhum Murat Dilmener, Feriha Öz gibi hocalarımızın isimlerini verdiğimiz hastanelerimizi, bu mücadelenin sembolleri olarak görüyoruz. Diğer ülkelerde insanların sağlık kuruluşuna erişimi kısıtlanırken, biz devlet, şehir, acil durum hastaneleri ile 16 binin üzerinde de yeni yatağı hizmete açtık. Toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında da herhangi bir zafiyete asla müsaade etmedik. Vefa Grupları gibi uygulamalarla insanlarımızın yanında yer aldık.Salgınla mücadelede de yol göstericimiz, en önemli güç kaynağımız bilim insanlarımızın sağ olsunlar, gayretleri olmuştur. Yönetim olarak bize en büyük desteği, Sağlık Bakanlığımızın salgın tehdidi ile oluşturduğu Bilim Kurulumuz ve alt çalışma grupları vermiştir. Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberleri, mücadeledeki en önemli yol haritamız olarak öne çıkmıştır. Hükümet olarak bilimsel verilerle, toplumsal beklentileri en üst düzeyde buluşturmaya gayret ettik. Hep birlikte ülkemizi bu dönemden sağ salim çıkararak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirme huzurunda burada bir aradayız.Salgının başında bilinmeyen, tanınmayan, sonuçları kestirilemeyen bir virüsle karşı karşıya gelinmiş olmasının yol açtığı belirsizlikler vardı. Çin'den gelen bilgiler, dehşetengiz bir tablo ortaya koymaktaydı. Hastalık yayıldıkça bilim insanlarının tespitleri bizi de hemen her gün yeni tavsiyelere maruz bıraktı. Vatandaşlarımızı korumak için dünyada geliştirilen her yöntemi, aracı ülkemize hızlı şekilde kazandırarak mücadeleyi özellikle ön plana çıkardık.Bugün dünyada kendi aşısını üretebilen 9 ülkeden biriyiz. Sahip olduğumuz tüm birikimi dost ve kardeş coğrafyadaki halklarla paylaşarak insani sorumluluklarımızı da yerine getirdik. 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi destek sağlayarak insani farkımızı gösterdik. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya bu konuda hayırla yad edilmeyecek bir yaklaşım sergilemiştir. Türkiye olarak bu süreçten çıkardığımız ders, kendi kendimize yeterli hale gelmemizin şart olduğudur.MASKE YASAĞI TOPLU TAŞIMA VE SAĞLIK KURULUŞLARI DIŞINDA KALKTIBilim Kurulumuz olağanüstü bir durum olmadıkça toplantı yapmasına gerek olmadığı kararı almıştır. Kapalı alanlarda maske yasağı tamamen kalktı. Sadece toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında uygulama devam edecek.