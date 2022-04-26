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Kocaeli'de 3 kilometrelik iftar sofrası hazırlandı

Kocaeli'de ki 3 kilometrelik iftar sofrasında 11 bin kişi bir araya geldi.

Ekleme: 26.04.2022 - 10:23 Güncelleme: 26.04.2022 - 10:40 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli'de 3 kilometrelik iftar sofrası hazırlandıKocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Cumhuriyet Bulvarın'da açılan masaları saatler öncesinden dolduran vatandaşlar, Ramazan sevincini birlikte yaşadı.

3 kilometrelik iftar sofrası
Meydanda toplanana vatandaşlar için yaklaşık 3 kilometrelik iftar sofrası kuruldu.

Kocaeli'de 3 kilometrelik iftar sofrası hazırlandı

11 bin kişi katıldı
11 bin kişinin katıldığı iftar programında geleneksel Hacivat ve Karagöz gölge oyunu çocukları güldürürken, ateş gösterisi ise adeta göz kamaştırdı.

Kocaeli'de 3 kilometrelik iftar sofrası hazırlandı

'Huzur dolu bayramlar temenni ediyorum'
İHA'nın haberine göre, iftar öncesi tüm masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla selamlaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Önümüz Kadir Gecesi ardından bayram geliyor. Bütün vatandaşlarımızın ağız tadıyla huzur dolu, barış ve kardeşlik içerisinde nice bayramlar görmelerini temenni ediyorum” dedi.
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