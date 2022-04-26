Kocaeli'de 3 kilometrelik iftar sofrası hazırlandı

Kocaeli'de ki 3 kilometrelik iftar sofrasında 11 bin kişi bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Cumhuriyet Bulvarın'da açılan masaları saatler öncesinden dolduran vatandaşlar, Ramazan sevincini birlikte yaşadı.Meydanda toplanana vatandaşlar için yaklaşık 3 kilometrelik iftar sofrası kuruldu.11 bin kişinin katıldığı iftar programında geleneksel Hacivat ve Karagöz gölge oyunu çocukları güldürürken, ateş gösterisi ise adeta göz kamaştırdı.İHA'nın haberine göre, iftar öncesi tüm masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla selamlaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Önümüz Kadir Gecesi ardından bayram geliyor. Bütün vatandaşlarımızın ağız tadıyla huzur dolu, barış ve kardeşlik içerisinde nice bayramlar görmelerini temenni ediyorum” dedi.