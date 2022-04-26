Kadir gecesi 2022 ne zaman? İşte Diyanet’e göre tarihi ve fazileti…

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinmektedir. Kadir Gecesi, aynı zamanda bin aydan daha hayırlı olan gece olarak adlandırılmaktadır. Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla peygamberimiz Hz. Muhammed'e indirilen Kur'an-ı Kerim'de, Kadir Gecesi ile ilgili de ayet bulunmaktadır.Kur'anı Kerim'in 97. suresinde geçen ayetler Kadir Gecesi ile ilgili olup Kadir Suresi olarak bilinmektedir. Kadir Suresi ile Kadir Gecesi'nde en çok okunan sureler arasında yer almaktadır.Müslümanlar için oldukça önem arz eden günler arasında yer alan Kadir Gecesi, 27 Nisan 2022 Çarşamba günü idrak edilecek.1 MAYIS PAZAR: AREFE2 MAYIS PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.GÜN)3 MAYIS SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.GÜN)4 MAYIS ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.GÜN)Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur'an'ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, “İʿtikâf”, 15). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah'ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur.