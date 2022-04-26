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Hz. Muhammed’e hakaret eden Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'a Twitter engeli

Sosyal medya platformu Twitter, İslam’a ve Hz. Muhammed’e yönelik sözleri nedeniyle Hollandalı aşırı sağcı muhalefet lideri Geert Wilders'ın hesabını askıya alındı.

Hz. Muhammed’e hakaret eden Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'a Twitter engeli
Ekleme: 26.04.2022 - 12:06 Güncelleme: 26.04.2022 - 12:38 / Editör: Ozge Selin
Hz. Muhammed’e hakaret eden Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'a Twitter engeli
Twitter yönetimi, bazı mesajları silmesi durumunda Wilders'in hesabının açılacağını bildirdi. Ancak aşırı sağcı lider, kuralları ihlal etmediğini savundu. Twitter'ın son kararında, Wilders'in kendisine gelen ölüm tehditleri ile ilgili olarak Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif'e yaptığı çağrıyı içeren mesajının etkili olduğu belirtildi.

KURALLARI ÇİĞNEDİ
BBC'nin haberine göre; Özgürlük Partisi (PVV) lideri, Hollandalı kamu yayıncısı NOS'a, Twitter'ın kendisine, 'nefret söylemi ile ilgili kuralları çiğnediği için' hesabının askıya alındığını bildirdiğini söyledi.
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