Hz. Muhammed’e hakaret eden Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'a Twitter engeli

Twitter yönetimi, bazı mesajları silmesi durumunda Wilders'in hesabının açılacağını bildirdi. Ancak aşırı sağcı lider, kuralları ihlal etmediğini savundu. Twitter'ın son kararında, Wilders'in kendisine gelen ölüm tehditleri ile ilgili olarak Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif'e yaptığı çağrıyı içeren mesajının etkili olduğu belirtildi.KURALLARI ÇİĞNEDİBBC'nin haberine göre; Özgürlük Partisi (PVV) lideri, Hollandalı kamu yayıncısı NOS'a, Twitter'ın kendisine, 'nefret söylemi ile ilgili kuralları çiğnediği için' hesabının askıya alındığını bildirdiğini söyledi.