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FETÖ'cü eski başsavcı semt pazarında yakalandı! Adliyeye sevk edildi

FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan eski Konya Cumhuriyet Başsavcısı Neyzen Özcan, düzenlenen operasyonda semt pazarında sahte kimlikle yakalandı. Özcan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ekleme: 26.04.2022 - 14:02 Güncelleme: 26.04.2022 - 14:02 / Editör: Ozge Selin
FETÖ'cü eski başsavcı semt pazarında yakalandı! Adliyeye sevk edildi

FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan eski Konya Cumhuriyet Başsavcısı Neyzen Özcan, Konya'da polisin düzenlediği operasyonda
semt pazarında sahte kimlikle yakalandı. Özcan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ Silahlı Terör Örgütü çerçevesinde firari şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince hakkında Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırma (darbeye teşebbüs) ve FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olmaktan yakalama emri bulunan ihraç eski Konya Cumhuriyet Başsavcısı Neyzen Özcan'ın Konya'da bulunduğu bilgisine ulaşıldı. TEM Şube ekiplerince yapılan bir aylık çalışma neticesinde şahsın Bosna Hersek Mahallesi civarında bulunan Cumartesi pazarına her hafta sonu gittiği ve sahte kimlik kullandığı tespit edildi.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI, "NEYZEN ÖZCAN'IN KARDEŞİYİM" DEDİ

Polis ekipleri, 23 Nisan 2022 Cumartesi günü, bahse konu pazar yerine giderek şahsın ruhsatı
başkasının üzerine olan 42 CBS ... plakalı araç içerisinde olduğunu tespit etti. Araç içerisindeki
şahsa kimliği sorulduğunda kardeşi A. Özcan'a ait kimliği gösteren firari Neyzen Özcan,
kendisinin Neyzen Özcan olmadığını, onun kardeşi olduğunu söyledi. Şahsın, yapılan
mülakatta çelişkili bilgiler vermesi üzerine kimlik tespiti için parmak izi alındı. Yapılan parmak
izi tespitinde şahsın Neyzen Özcan olduğunun anlaşılması üzerine firar eski Konya
Cumhuriyet Başsavcısı Neyzen Özcan, kardeşinin kimliğini kullandığını itiraf etti. Emniyetteki
işlemleri tamamlanan Neyzen Özcan adliyeye sevk edildi.
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