Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısında önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.Ramazan ayı kalp temizliği için bir fırsat, günahlardan arınmak için manevi bir tahsisattır. Ramazan ayı iç dünyamızın yenilendiği kutlu bir dönemdir. Mazi kayıtlarımıza geçen veciz bir sözü hatırlatırım ki, insan efkarlarından değil, efallerinden sorumludur. Bir müslümanın kalbi selime ulaşması cemaatin işi değildir, bu kişiseldir. Allah nasip ederse, yarın bin aydan daha hayırlı olan, Kadir gecesini idrak edeceğiz. Bu vesileyle, siz muhterem milletvekillerimiz, aziz vatandaşlarımız, bu mübarek kadir gecesini tebrik ediyorum.Biz kader biliriz, kanaat biliriz, kıymet biliriz, vefa biliriz. Ancak ihanet bilmeyiz, icbar bilmeyiz. Niye diye soran varsa, biz Türk ve Türkiye sevdalısı MHP'yiz.MHP ve Cumhur ittifakı, milletimizin bekası, dünden daha önemli bir görevle karşı karşıyadır. Maruz kaldığımız stratejik tehditler, milli güvenliğimizi, milli çıkarlarımızı, sömürge hesaplarına teslim etmek isteyenler faal haldedir. Maalesef büyük çoğunluğu din kardeşimiz ve soydaşımız olan coğrafyalarda sömürü körüklenmektedir. Burada paylaşılacak toprak bitmedikçe savaş da bitmeyecektir.Bugün milyarlarca insan, kendi emeğiyle ayakta durmak, huzur içinde yaşamak istemektedir. Bu istek haklıdır. Küresel baskı ve dayatma mekanizması sürekli canlı tutulmaktadır. Teröririzm sınırları değişitirmenin bugünkü bahanesidir. Bunun 19. yüzyıldaki ismi şark meselesiyldi.Bugün emperyalizmin hedefi, Afrika'dan Doğu Türkistan'a kadar olan coğrafyadır. Bunun maskesi ise yeni dünya düzenidir. Bu vandallığı sorgulayan liderlerler ve ülkeler gönderilmek istenmektedir. Geldiğimiz bu noktada Türkiye geriye dönülemeyen bir noktadadır.Elim bir uçak kazasında hayatını kaybeden merhum Remzi hocamız derki; Vatan alalede bir toprak parçası değildir. müşterek tarih toplumları millet yapar. Toprak çiğnene çiğnene vatan olur. Bir toprağın coğrafyadan vatana yükselişi kaç milyon acıya mal olmuştur. Türk milleti son sözünü Malazgirt'te söylemiştir. Ogünden bu güne vatan tektir adı Türk'tür.Kurtuluş savaşı'nın en çetin anları devam ederken, Büyük Millet Meclisi'nin Kayseri'ye nakli konuşulduğu zaman, kürsüye çıkan Tunceli mebusunun buraya kaçmaya mı geldik sözleri, bizim nazarımızda hala geçerlidir. Hiçbir kuşatmaya eyvallah etmedik, hiçbir saldırıya boyun eğmedik. Bundan sonra da sadece rükuda eğiliriz.Dün işgalciler denize süpürülmüştü, bugün de teröristler görüldükleri yerde gömülmektedir. Türk milleti terörürün belini kıracaklardır. Bu meselenin başka yolu yoktur. Türkiye'ye silah çekenler, pusu kuranlar, mücavir bölgelerde nifak örenler doğduklarına bin pişman olacakları gibi bedelini de ödeyeceklerdir.Hem yurtiçinde hem de yurdışında terörün kaçacığı yer kalmamıştır. İntikal sahaları kapatılmıştır. Pençe Kilit harekatıyla bayram temizliği yapılmaktadır. Bölücü terör örgütü psikolojik yıkım içerisindedir. Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarıyla terör örgütünün hayat damarları kesilmiştir. Terör elebaşları nokta operasyonlarla imha edilmiştir. 17 Nisan 2022 tarihinde Pençe Kilit Harekatı başlatılmış ve sayıları 50'yi aşan terörist yok edilmiştir.Allah nazarlardan saklasın TSK taktik anlamda destan yazmaktadır. İlki 2018 yılında devreye giren Pençe harekatlarının devamı olan Pençe Kilit harekatı terör örgütünü komaya sokmuştur. Duran Kalkan, operasyonların devam etmesi halinde savaşı şehirlere taşıyacağını iddia etmiştir. Bursa ve İstanbul'da yapılan hain saldırılar gerçekleştirilmiştir. İnanıyorum ki bu terörist Duran Kalkan'ın da sonu yakındır. Bunların ya leşleri yere serilecek, ya da kafasına çuval geçirip Türk adaletine teslim edilecektir. Türk milleti bu canileri affetmeyecektir. Pençe Kilit harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikliklerine baktığımızda 8 Ermeni, Alman, Fransız, ingiliz ve ABD'li olduğu görülmektedir. Terörle mücadele boynunda haç taşıyanlara karşı hilalin mücadelesidir. Terörle mücadele gazilerimizin, şehitlerimizin alacak davasıdır, karşı çıkanlar ise şeytanın yanındadır.Kahraman toprağa düştü mü şehit, terörist toprağa düştü mü leş olur.Zillet ittifakı'nın terörle mücadelede bir destek mesajı paylaştığını gördünüz mü? Menfaat yaşamak, ahlak yaşatmak ister. Bu ikisi bir arada bulunamaz. Zillet ittifakı iyice yoldan çıkmış, istikametini şaşırmıştır. 3 kez toplanan partilerin ortak açıklamasında Türkiye'nin ortak çıkarı ile bağdaşan bir yer var mıdır?