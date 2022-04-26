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Çip krizi otomotiv sektörünü paramparça etti! 12 milyondan fazla araç banttan indirilemedi!

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs otomotiv sektörünü derinden etkiledi. Çip krizi nedeniyle 12 milyondan fazla araç banttan indirilemedi. Çip krizinin hala büyük bir sorun olması nedeniyle otomobil üreticileri de endişelerini dile getiriyor.

Ekleme: 26.04.2022 - 11:00 Güncelleme: 26.04.2022 - 11:04 / Editör: Ozge Selin
Çip krizi otomotiv sektörünü paramparça etti! 12 milyondan fazla araç banttan indirilemedi!
Geçtiğimiz yılın başından bu yana devam eden küresel çip tedarik sorunları nedeniyle otomobil üreticileri zor durumda.

Zaman zaman üretime ara vermek zorunda kalan markalar, krizin gelecek yıla kadar devam edeceğini ve büyük kayıplara yol açacağını söylüyor. AutoForecast Solutions tarafından yapılan en son tahmine göre, bu yılın ilk 4 ayında mikroçip krizi nedeniyle toplam 1.5 milyon otomobil üretilemedi.

12 MİLYON ARAÇLIK DEV KAYIP
Otomobil üreticileri, 2021'de kaybedilen 10.5 milyon araç da dahil olmak üzere, kıtlığın başlamasından bu yana dünya çapında 12 milyondan fazla araç kaybetti.

Geçen hafta bu toplama eklenen yaklaşık 87 bin 500 araçtan yaklaşık 35 bin 600'ü Kuzey Amerika fabrikalarında üretilemedi ve 32 bin 800'ü Asya'daki montaj tesislerinde kesintiye uğradı.

Avrupa'da yer alan otomotiv fabrikaları, geçen hafta yaklaşık 16 bin 500 aracı programlarından çıkarırken, Güney Amerika fabrikalarında 2 bin 600 araç daha az üretildi.

ÇİP ÜRETİMİ DE DÜŞÜYOR
Öte yandan, gelen son raporlara göre Çin'deki üç aylık mikroçip üretimi, 2019'dan bu yana ilk kez yılın ilk çeyreğinde düşüş gösterdi. Çin'deki yarı iletken üretimi, şu anda Şanghay'daki sıkı koronavirüs karantinası nedeniyle geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 4,2 düştü.

ÜRETİCİLER ENDİŞELİ
Çip krizinin hala büyük bir sorun olması nedeniylr otomobil üreticileri de endişelerini dile getiriyor. Alman otomobil üreticisi BMW'nin CEO'su Oliver Zipse, Neue Zuercher Zeitung (NZZ) gazetesine verdiği röportajda, yarı iletken sıkıntısının 2023 yılına kadar otomobil endüstrisi için bir sorun olmaya devam edeceğini söylemişti.

BMW finans grubu başkanı Nicolas Peter ise daha önce yaptığı açıklamada, satışları artırmak istediklerini, ancak çip krizinin buna izin vermediğini belirtmişti.
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