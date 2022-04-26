CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğunda fatura Vahap Seçer'in Özel Kalem Müdürü'ne kesildi!

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ortaya çıkan ihale skandalı şöyle gelişti. 2020'de itfaiye ve hizmet araçları için açılan 120 milyon lira bedelli 330 araçlık iki ihaleyi CHP İstanbul Milletvekili adayı Engin Ertaç kazandı. Ancak Ertaç ihalenin ardından geçen 3 ay içinde teslim edilmesi gereken araçların büyük bölümünü teslim etmedi.Teslim ettikleri araçlarda ise sorunlar çıktı. Araç ihalesinde "düşük kilometreli araçların kullanılması" şartı bulunmasına rağmen Ertaç'ın teslim ettiği araçların bazılarının galeriden alınıp kilometrelerinin düşürüldüğü tespit edildi. Daha önce belediye hizmetinde kullanılan araçların plakalarının değiştirilip tekrar belediyeye verildiği, airbag'i olmayan araçlara plastik bir yazıyla airbag yazdığı belirlendi. Tüm bu usulsüzlüklere rağmen Ertaç'a hak edişleri günü gününe ödendi. Adrese teslim araç ihalesi, Kamu İhale Kanunu'nun 4734/25 maddesine göre iptal edildi. Bunun üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından araçların büyük bölümünün teslim edilmediği ihalede, hizmete sunulan az sayıdaki araçlar geri çekildi. Geçtiğimiz günlerde skandalla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.İhale yolsuzluğunda olayında başrolü oynayan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in özel kalem müdürlüğünü yapan Doğukan Uyan'ın belediyle ile ilişkisinin kesildiği açıklandı. 21 Nisan 2022 tarihli İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Sinan Bayrakdar'ın e-imzalı yazıda, "Belediyemiz başkanlık makamına bağlı özel kalem müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı yasa kapsamında özel kalem müdürü kadrosunda görev yapmakta iken Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesine naklen atanan Doğukan Uyan'ın 21.4.2022 tarihi itibarıyla belediyemiz ile ilişiği kesilmiştir" denildi. Uyan, belediyenin açtığı itfaiye ve hizmet araçları ihalelerinin CHP'nin eski İstanbul Milletvekili adayı Engin Ertaç'a verilmesi noktasında büyük rol oynamıştı. Öte yandan CHP'li Başkan Seçer'in, Uyan'ın nikâhını kıydığı ortaya çıktı.KORUMA DA GÖREVDEN ALINMIŞTISabah'ta yer alan habere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11 yıllık özel koruma müdürü Koray Aslan da geçen yıl görevden alınmıştı. CHP'li belediyelerdeki adrese teslim ihaleleri organize etmesiyle gündeme gelen Aslan, 15 Temmuz gecesi İstanbul Atatürk Havalimanını tanklarla işgal eden darbecilerle, Kılıçdaroğlu'nun geçebilmesi için pazarlık yapan isimdi.