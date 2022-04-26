  • USD: 14,74 - 14,77
  • EURO: 15,83 - 15,85
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğunda fatura Vahap Seçer'in Özel Kalem Müdürü'ne kesildi!

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde, 120 milyon liralık ‘adrese teslim’ ihaleye aracılık ettiği ortaya çıkan CHP’li Belediye Başkanı Vahap Seçer’in 11 yıllık Özel Kalem Müdürü’nün belediye ile ilişiği kesildi.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğunda fatura Vahap Seçer'in Özel Kalem Müdürü'ne kesildi!
Ekleme: 26.04.2022 - 09:05 Güncelleme: 26.04.2022 - 09:07 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğunda fatura Vahap Seçer'in Özel Kalem Müdürü'ne kesildi!
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ortaya çıkan ihale skandalı şöyle gelişti. 2020'de itfaiye ve hizmet araçları için açılan 120 milyon lira bedelli 330 araçlık iki ihaleyi CHP İstanbul Milletvekili adayı Engin Ertaç kazandı. Ancak Ertaç ihalenin ardından geçen 3 ay içinde teslim edilmesi gereken araçların büyük bölümünü teslim etmedi.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğunda fatura Vahap Seçer'in Özel Kalem Müdürü'ne kesildi!

Teslim ettikleri araçlarda ise sorunlar çıktı. Araç ihalesinde "düşük kilometreli araçların kullanılması" şartı bulunmasına rağmen Ertaç'ın teslim ettiği araçların bazılarının galeriden alınıp kilometrelerinin düşürüldüğü tespit edildi. Daha önce belediye hizmetinde kullanılan araçların plakalarının değiştirilip tekrar belediyeye verildiği, airbag'i olmayan araçlara plastik bir yazıyla airbag yazdığı belirlendi. Tüm bu usulsüzlüklere rağmen Ertaç'a hak edişleri günü gününe ödendi. Adrese teslim araç ihalesi, Kamu İhale Kanunu'nun 4734/25 maddesine göre iptal edildi. Bunun üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından araçların büyük bölümünün teslim edilmediği ihalede, hizmete sunulan az sayıdaki araçlar geri çekildi. Geçtiğimiz günlerde skandalla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğunda fatura Vahap Seçer'in Özel Kalem Müdürü'ne kesildi!

İhale yolsuzluğunda olayında başrolü oynayan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in özel kalem müdürlüğünü yapan Doğukan Uyan'ın belediyle ile ilişkisinin kesildiği açıklandı. 21 Nisan 2022 tarihli İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Sinan Bayrakdar'ın e-imzalı yazıda, "Belediyemiz başkanlık makamına bağlı özel kalem müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı yasa kapsamında özel kalem müdürü kadrosunda görev yapmakta iken Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesine naklen atanan Doğukan Uyan'ın 21.4.2022 tarihi itibarıyla belediyemiz ile ilişiği kesilmiştir" denildi. Uyan, belediyenin açtığı itfaiye ve hizmet araçları ihalelerinin CHP'nin eski İstanbul Milletvekili adayı Engin Ertaç'a verilmesi noktasında büyük rol oynamıştı. Öte yandan CHP'li Başkan Seçer'in, Uyan'ın nikâhını kıydığı ortaya çıktı.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğunda fatura Vahap Seçer'in Özel Kalem Müdürü'ne kesildi!

KORUMA DA GÖREVDEN ALINMIŞTI
Sabah'ta yer alan habere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11 yıllık özel koruma müdürü Koray Aslan da geçen yıl görevden alınmıştı. CHP'li belediyelerdeki adrese teslim ihaleleri organize etmesiyle gündeme gelen Aslan, 15 Temmuz gecesi İstanbul Atatürk Havalimanını tanklarla işgal eden darbecilerle, Kılıçdaroğlu'nun geçebilmesi için pazarlık yapan isimdi.
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısında önemli açıklamalar
İBB'ye 1 milyarlık ihale ve görülmemiş kıyak soruşturması!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Özgür Özel'e çok sert tepki: Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez
Üçüncü Dünya Savaşı: 16 Mayıs tarihi işaret edildi
Adnan Oktar'ın yeni adresi belli oldu!
PKK/KCK operasyonu kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı! Aralarında HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Dilek de var
Can Ataklı'ya anket şoku! Umduğunu bulamadı!
Tek seferde Ukrayna'yı yok edebilir! Nükleer başlıklı Satan-2 alarmı! Rusya konuşlandıracak
ABD ve Almanya'dan peş peşe Türkiye ile ilgili haddi aşan açıklama!
Kılıçdaroğlu'nun yalanı bir kez daha tescillendi! 'Elektriği kesik' dediği abone üzerinden kalkıştığı algı oyunu akıllı sayaca takıldı!
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğunda fatura Vahap Seçer'in Özel Kalem Müdürü'ne kesildi!
Pençe-Kilit Operasyonu'nda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi! Kandil yok edilecek
Meyve-sebzede çarpık tablo Rekabet Kurumu raporunda: Kar aracıda çile üreticide! Fiyatlar nasıl düşer? 9 maddelik yol haritası
Ramazan Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz
Fiyat artışlarına ilişkin çarpıcı rapor! İşte sebze Meyve fiyatlarının patladığı aşama...
Eski ABD Başkanı Trump'tan Twitter çıkışı: Dönmeyeceğim
Bakan Koca Bilim Kurulu'nu işaret etti: Hayırlı kararları duyuracağız
Beşiktaş evinde dağıldı! Kasımpaşa'dan farklı galibiyet
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karşılaştığımız onlarca badireye rağmen yargıya güven giderek yükseliyor
Türkiye düşmanı Kati Piri'yi üzen karar: Ankara'nın Avrupa Konseyi'nden atılma vakti geldi
Mars'ta iki büyük deprem: 94 dakika boyunca devam etti

Mars'ta iki büyük deprem: 94 dakika boyunca devam etti

Primi az olanlara emeklilik yolu açılıyor! Maaşa kimler hangi koşulda kavuşuyor? İşte tüm detaylar...

Primi az olanlara emeklilik yolu açılıyor! Maaşa kimler hangi koşulda kavuşuyor? İşte tüm detaylar...

Çip krizi otomotiv sektörünü paramparça etti! 12 milyondan fazla araç banttan indirilemedi!

Çip krizi otomotiv sektörünü paramparça etti! 12 milyondan fazla araç banttan indirilemedi!

Şantajcı kıskıvrak yakalandı! Ünlü isimlerin de fotoğrafları çıktı

Şantajcı kıskıvrak yakalandı! Ünlü isimlerin de fotoğrafları çıktı

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Konut alan içindeki kiracıyı çıkarabilir...

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Konut alan içindeki kiracıyı çıkarabilir...

Görüntüsüne aldanmayın! Kolyede dehşete düşüren detay... Bekçiler yakaladı

Görüntüsüne aldanmayın! Kolyede dehşete düşüren detay... Bekçiler yakaladı