CHP'li Meclis üyesinin başörtülü hekime hakaretine beraat! 'Kafandaki şu şey varken sana nasıl güveneyim...'

Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel, filyasyon ekibinde görevli diş hekimi Tuba Taşkın Öztürk'e "senin kafanda şu şey varken ben sana nasıl güvenebilirim. Beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim" sözleriyle hakaretler savurmuştu. Bakırköy Adliyesi'nde görülen davada skandal bir karar çıktı. CHP'li İsmail Hakkı Temel'in bu sözleri hakaret sayılmadı ve beraat edildi.

Bakırköy Adliyesi 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına İsmail Hakkı Temel ve Tuba Taşkın Öztürk avukatlarıyla birlikte katıldı. Duruşmada mütalaaya karşı savunma yapan İsmail Hakkı Temel, "Ben bir kadına hakaret edecek karaterde biri değilim. Orada aramızda gerçekleşen diyalog sırasında bir teşbihte bulundum.Bu ifadem yanlış anlaşıldı ise kendisinden özür dilerim. Daha önce de özür dilemiştim" dedi.Sanık mütaalaya karşı savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, olay günü sanığa hangi partiden olduğunun sorulduğu, sanığın koronavirüs testi yapılması nedeniyle hangi partiden olduğunun neden sorulduğu sorması ve bu şekilde siyaseten sorulduğu, zanlı ile farklı partiden olduklarının tespiti halinde ayrım yapılabileceği endişesi ile 'Ama senin kafanda şu şey varken ben sana nasıl güvenebilirim.Beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim' dediği belirtildi. Söylenen sözlerin karşı tarafı küçük düşürücü onur, şeref ve saygınlığı hedef alır nitelikte olmadığı kararda belirtildi.Mahkeme, İsmail Hakkı Temel'in 'Kamu görevlisine hakaret' suçunun unsurları oluşmadığından beraatine karar verdi.