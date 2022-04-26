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Bursa'daki uçak kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Sokaktaki panik anları kamerada

Bursa'da eğitim uçuğu yaptığı esnada teknik nedenle düşen ve iki kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kaza sonrası infilak eden uçak alev alev yanarken, mahallede büyük panik yaşandı.

Ekleme: 26.04.2022 - 12:09 Güncelleme: 26.04.2022 - 12:14 / Editör: Ozge Selin
Bursa'daki uçak kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Sokaktaki panik anları kameradaBursa'da eğitim uçuğu yaptığı esnada teknik nedenle düşen ve iki kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kaza sonrası infilak eden uçak alev alev yanarken, mahallede büyük panik yaşandı.

Dün öğle saatlerinde Yunuseli Havalimanı'ndan kalkan tek motorlu iki kişilik uçak Bağlarbaşı Mahallesi'nde evlerin arasına düşüp infilak etmişti.

Bursa'daki uçak kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Sokaktaki panik anları kamerada

Biri yardımcı pilot iki pilotun hayatını kaybettiği kaza anına ait yeni güvenlik kamerası ortaya çıktı.

İlk görüntülerde infilak eden uçağın düştüğü sokakta 5 metre ileride biri çocuk iki kişinin de mutlak ölümden kurtulduğu anlaşılırken, yeni görüntülerde ise uçağın çakılma anları, patlama ve yangın anlarının yanı sıra mahalle sakinlerinin panik yaşaması, uçağın çarptığı evin sahibi olan kadının küçük bir çocukla kaçması ortaya çıktı.

Bursa'daki uçak kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Sokaktaki panik anları kamerada

Polis ve itfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine girişi ve müdahale anları da görüntülere yansıdı.

Olay yerinde kaza kırım ekiplerinin incelemesi tamamlanırken, gece saatlerinde uçağın enkazı kaldırıldı
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