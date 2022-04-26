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BM Genel Sekreteri Guterres ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan önemli açıklamalar!

BM Genel Sekreteri Guterres ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov soruları yanıtlıyor. Lavrov, "Rusya'yı yok etmek isteyenler Ukrayna'ya silah yardımı sağlıyor" açıklamasında bulundu.

Ekleme: 26.04.2022 - 15:06 Güncelleme: 26.04.2022 - 15:27 / Editör: Ozge Selin
BM Genel Sekreteri Guterres ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan önemli açıklamalar!
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'daki savaşın diplomatik olarak sona ermesi için bastırdığı Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile bir araya geldi.

Görüşmelerin, harap olmuş liman kenti Mariupol için insani yardım koridorlarına odaklanması da bekleniyordu. Görüşme sonrasında yapılan açıklamada Lavrov, Ukrayna'da insani müdahaleyi kolaylaştırmak için BM ve Kızıl Haç ile birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Görüşmeleri sırasında kendisinin ve Guterres'in genel olarak BM'nin geleceği ve potansiyel ortaklıklar hakkında konuştuklarını söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov soruları yanıtladı.

Lavrov, 'Rusya'yı yok etmek isteyenler Ukrayna'ya silah yardımı sağlıyor. Bu şekilde devam ederse müzakerelerden sonuç alamayacaklar' açıklamasında bulundu.
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