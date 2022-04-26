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Bilim Kurulu sona erdi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Bilim Kurulu Üyeleriyle açıklamalarda bulunuyor.

Bilim Kurulu sona erdi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor
Ekleme: 26.04.2022 - 13:27 Güncelleme: 26.04.2022 - 15:41 / Editör: Ozge Selin
Bilim Kurulu sona erdi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor
Salgının ortaya çıkışından bugüne kadar ülkemize ve milletimize verdiğiniz hizmetler sebebiyle her birinize şükranlarımı sunuyorum.

Hastaneden sağlık personeline, maskeden ilaca, aşıya kadar her başlıkta ciddi sıkıntılar yaşandı. Koskoca devletlerin havalimanlarında, sınır kapılarında maske kapma kavgasına giriştiklerine şahit olduk. Maruz kaldığı büyük yükün altına ezilmeyen sağlık altyapımız ve fedakarlıklarına şahit olduğumuz sağlık çalışanlarımızla, dünyada örnek bir varoluş mücadelesini ortaya koyan heyeti ben ayrıca kutluyorum.

Merhum Cemil Taşçıoğlu hocamız, merhum Murat Dilmener, Feriha Öz gibi hocalarımızın isimlerini verdiğimiz hastanelerimizi, bu mücadelenin sembolleri olarak görüyoruz. Diğer ülkelerde insanların sağlık kuruluşuna erişimi kısıtlanırken, biz devlet, şehir, acil durum hastaneleri ile 16 binin üzerinde de yeni yatağı hizmete açtık. Toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında da herhangi bir zafiyete asla müsaade etmedik. Vefa Grupları gibi uygulamalarla insanlarımızın yanında yer aldık.

Salgınla mücadelede de yol göstericimiz, en önemli güç kaynağımız bilim insanlarımızın sağ olsunlar, gayretleri olmuştur. Yönetim olarak bize en büyük desteği, Sağlık Bakanlığımızın salgın tehdidi ile oluşturduğu Bilim Kurulumuz ve alt çalışma grupları vermiştir. Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberleri, mücadeledeki en önemli yol haritamız olarak öne çıkmıştır. Hükümet olarak bilimsel verilerle, toplumsal beklentileri en üst düzeyde buluşturmaya gayret ettik. Hep birlikte ülkemizi bu dönemden sağ salim çıkararak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirme huzurunda burada bir aradayız.

Salgının başında bilinmeyen, tanınmayan, sonuçları kestirilemeyen bir virüsle karşı karşıya gelinmiş olmasının yol açtığı belirsizlikler vardı. Çin'den gelen bilgiler, dehşetengiz bir tablo ortaya koymaktaydı. Hastalık yayıldıkça bilim insanlarının tespitleri bizi de hemen her gün yeni tavsiyelere maruz bıraktı. Vatandaşlarımızı korumak için dünyada geliştirilen her yöntemi, aracı ülkemize hızlı şekilde kazandırarak mücadeleyi özellikle ön plana çıkardık.
Bilim Kurulu sona erdi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor
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