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Bakan Soylu'dan CHP'li Özel'e: Vesayetin yetiştirmeleri Batı'nın beslemeleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gezi davasının ardından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit eden CHP'li Özgür Özel'e yüklendi. Bakan Soylu, "Vesayetin yetiştirmeleri, Batı'nın beslemeleri... Siz size yakışanı yaparsınız, Biz bize yakışanı. Geliyor gelmekte olan." dedi.

Bakan Soylu'dan CHP'li Özel'e: Vesayetin yetiştirmeleri Batı'nın beslemeleri
Ekleme: 26.04.2022 - 23:28 Güncelleme: 26.04.2022 - 23:35 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu'dan CHP'li Özel'e: Vesayetin yetiştirmeleri Batı'nın beslemeleri
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Parkı davasının karara bağlanmasının ardından dün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı isim vererek tehdit etmişti. Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan hapis cezası alan Osman Kavala'nın 'özgür' olduğunu söyleyen Özel, 'Erdoğan mahkum olacaktır. Ant olsun.' diye konuşmuştu.

CHP vekili Sezgin Tanrıkulu ise Özel ile benzer ifadeler kullanarak, hakim ve savcıları tehdit etmişti.

'VESAYETİN YETİŞTİRMELERİ, BATI'NIN BESLEMELERİ'

Skandal açıklamalara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tepki gösterdi.

İsim vermeden Özel ve Tanrıkulu'nu hedef alan Bakan Soylu, 'Vesayetin yetiştirmeleri, Batı'nın beslemeleri, Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'a dil uzatıyorlar... Çirkin yüzlü, çirkin sözlü hakaret sahipleri; Siz size yakışanı yaparsınız, Biz bize yakışanı... Geliyor gelmekte olan.' ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan CHP'li Özel'e: Vesayetin yetiştirmeleri Batı'nın beslemeleri



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