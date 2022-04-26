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Bakan Bilgin'den emekli maaşları ile ilgili sürpriz açıklama: Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım

Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin A Haber'e emekli maaşları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, 'Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" dedi.

Bakan Bilgin'den emekli maaşları ile ilgili sürpriz açıklama: Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım
Ekleme: 26.04.2022 - 13:12 Güncelleme: 26.04.2022 - 14:32 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bilgin'den emekli maaşları ile ilgili sürpriz açıklama: Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayında en düşük emekli maaşları için yeniden bir artış yapılacağını duyurarak, detayları 1 Mayıs'ta yapacağı konuşmada açıklayacağını bildirdi.

 BAKAN BİLGİN: TEMMUZ'DA SÜRPRİZİMİZ VAR, DETAYLARI 1 MAYIS'TA AÇIKLAYACAĞIM

Bakan Bilgin'den emekli maaşları ile ilgili çok önemli açıklamalar geldi. Bilgin, en düşük emekli maaşının Temmuz ayında yeniden artacağını açıkladı. Emekli maaşları ile ilgili A Haber'in sorularını yanıtlayan Bakan Bilgin, konuyla ilgili detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağını ifade etti.

OCAK 2022'DE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARI YÜZDE 66 ARTTI

Yeni uygulanacak en düşük emekli maaşı ile ilgili rakam paylaşmayan Bakan Bilgin, 1 Mayıs'ta yapacağı konuşmada bununla ilgili detayları duyuracağını bildirdi. Ocak 2022'de en düşük emekli maaşları yapılan sosyal refah düzenleme ile birlikte yüzde 66 artış ile 1500 liradan 2500 liraya yükseltilmişti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ'DA YENİDEN ARTACAK

Bakan Bilgin emekli maaşları ilgili yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak" ifadelerini kullandı.

ARTIŞ ENFLASYON ÜZERİNDEN Mİ OLACAK?

Enflasyon üzerinden yapılacak bir hesaplama ile bir artış yapılacak sorusuna yanıt veren Bakan Bilgin, "Elbette içinde enflasyon olacak. Ama ağırlı olarak sosyal refah düzenlemesi olarak değerlendirmek gerekir. Enflasyonun tahribatını önleyecek düzenle olacak. Çok ciddi bir rahatlama olacak" dedi.

BAYRAM İKRAMİYELERİ...

Son günlerde emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili yapılan tartışmalara da değinen Bakan Bilgin, "Bin 100 liralık ikramiyeyi biz 400 lira artırmış olsaydık bunun tek seferde maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı. Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak." diye konuştu.
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Bakan Bilgin'den emekli maaşları ile ilgili sürpriz açıklama: Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım
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