Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun 6 yıl hapsi istendi!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve 3 sanık hakkında kamu zararına yol açarak görevi kötüye kullanma suçundan dava açıldı. Çerçioğlu ile 3 sanığın yargılandığı Aydın 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın 7. celsesi dün yapıldı. Son duruşmada Cumhuriyet Savcısı karara ilişkin verdiği mütalaasını açıkladı. Mütalaada, birinci olay olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından promosyon olarak dağıtılmak üzere 'polar, bere, atkı takımı, şal' alımı yapılması için 2013'te iki ihale gerçekleştirildiği, belediyenin mal alımını ağırlama giderlerinden yaptığı, açık ihale usulünden kaçınmak amacıyla ihalelerin bölünerek katılım ve rekabetin sağlanmadığı, kamu zararının oluştuğu belirtildi. Aydın Belediyesi Özel Kalem Müdür vekili Tahir Olçum ile Başkan Yardımcısı Sumran Ünal'ın imza ve onayının bulunduğu, Özlem Çerçioğlu'nun belediye başkanı olarak genel denetimi yapma sorumluluğunun bulunduğu, sanıkların görevi kötüye kullanma suçunu işlediği vurgulandı.Mütalaada ikinci olay olarak, Aydın Efeler Mahallesi Fidanlık Caddesi üzerinde inşa edilen binanın kolonlarının ruhsat ve betonarme uygulama projesine aykırı olarak imar edildiği, belediye başkanlığına müteahhit firma ile ilgili olarak 3194 sayılı yasanın 32. ve 42. maddeleri gereğince işlem yapılmak üzere bildirimde bulunulduğu ancak belediye tarafından uygulanmadığı ve bu konuda Başkan Özlem Çerçioğlu ile İskan ruhsatını tanzim eden dönemin İmar Müdürü Ali Çetin'in sorumlu olduğu, sanıkların yapı sahibine haksız kazanç sağlayarak kamu zararına neden olduğu, görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri ifade edildi.Esas hakkındaki mütalaasında savcı, üçüncü olay olarak Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim Çalışma Birimi ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu Kemer, Efeler, Mahallelerindeki inşaatlarda tespit edilen aykırı uygulamalarla ilgili olarak belediye başkanlığına 2012, 2013 ve 2014 yıllarındaki yazılara rağmen belirtilen eksikliklerin giderilmesi hususunda imar kanunu kapsamında işlem yapılmadığını belirtti. Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve dönemin İmar Müdürü Ali Çetin'in yapılardaki eksikliklerle ilgili yasal hükümleri uygulamadıkları, sanıkların yapı sahiplerine haksız kazanç sağlayarak kamu zararına neden oldukları, zincirleme şekilde görevi kötüye kullandıkları belirtildi.Savcı, Çerçioğlu ve üç sanık hakkında 2 yıl ile 6 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları istedi. Çerçioğlu'nun avukatı mütalaaya savunma için ek süre talep etti. Mahkeme 20 Haziran 2022 tarihine ertelendi.